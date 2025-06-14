الأهلي VS إنتر ميامي بافتتاح مونديال الأندية، وسام أبو علي يقود الأحمر، زيزو وبن شرقي أسلحة الأهلى على دكة البدلاء، تحذيرات للاعبين من ميسي وسوازير وبوسكيتس

كأس العالم للأندية، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة الإسباني خوسيه ريبيرو لخوض مباراته الافتتاحية فجر غد الأحد، أمام إنتر ميامي الأمريكي في كأس العالم للأندية ويطمح الفريق الأحمر أن يحقق نتيجة إيجابية في هذه المباراة خاصة في خضم النشوة بالاستعانة بلاعبين على مستوى فني ومهاري عالي.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام إنتر ميامي في كأس العالم للأندية



حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني - أشرف داري - أحمد رمضان بيكهام - مصطفى العش.

خط الوسط: حمدي فتحي - محمد علي بن رمضان - إمام عاشور - تريزيجيه - طاهر محمد طاهر.

الهجوم: وسام أبو علي.

أسلحة الأهلى على دكة البدلاء أمام إنتر ميامى



ويمتلك الأهلي دكة بدلاء نارية تضم كلا من: مصطفى شوبير، أحمد سيد زيزو، جراديشار، محمد مجدى أفشة، حسين الشحات، أشرف بن شرقى، ياسر إبراهيم، مروان عطية، أليو ديانج، يحيى عطية الله، كريم الدبيس، أحمد نبيل "كوكا"، خالد عبد الفتاح، عمر كمال عبد الواحد، وأحمد رضا.

وحذر الإسباني خوسيه ريبيرو، المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، لاعبيه الخوف من اللعب أمام ميسي ولويس سواريز، وسيرجو بوسكيتس، وجوردي ألبا، على أرضه ووسط جماهيره، مطالبا بضرورة التحلي بالثقة والخبرات التي اكتسبوها بالمشاركات التسع السابقة في كأس العالم للأندية.

ووجه المدير الفني تعليمات خاصة لمدافعي الفريق، بأهمية الانسجام مع بعضهم البعض، واللعب بشكل منظم، وإيقاف لويس سواريز.

أرقام لا تنسى لـ الأهلي في كأس العالم للأندية

وجاءت أرقام الأهلي كالتالي:

لعب من قبل 25 مباراة بكأس العالم للأندية.

اكثر نادي سجل أهدافًا خلف ريال مدريد حيث أحرز لاعبوه 31 هدفًا.

يعد الأهلي أول فريق عربي يخوض كأس العالم للأندية في 4 نسخ متتالية، وفي حال الفوز على إنتر ميامي سيصبح أول فريق يحقق الفوز في تاريخ البطولة بالنظام الجديد.

يعد الأهلي الأكثر مشاركة عربيًا وإفريقيًا في كأس العالم للأندية برصيد 10 مشاركات بحساب البطولة الجارية حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية.

كما حقق الأهلي 4 ميداليات برونزية ويعد أكثر فريق عربي وإفريقي يتمكن من حصد هذه الميدالية.

في حال فوز الأهلي ضد إنتر ميامي سيصبح أكثر فريق حقق انتصاراته في مباراته الأولى بكأس العالم للأندية، برصيد 7 انتصارات، متفوقًا على ريال مدريد صاحب الـ 6 انتصارات.



وأعلنت قناة MBC action إذاعة مباراة الأهلي وإنتر ميامي في افتتاح كأس العالم للأندية.

وكانت قنوات إم بي سي مصر قد أعلنت إذاعة مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية.

يذكر أن إم بي سي مصر وإم بي سي أكشن تنتميان إلى مجموعة إم بي سي.

تردد قناة إم بي سي مصر الجديد على نيل سات

تردد القناة هو: 11219.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

جودة القناة: عالية الدقة.

وبات من المنتظر أن يرتدي الأهلي زيه المكون من اللون الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر فيما يرتدي الحارس الزي اللبني بالكامل، بينما يرتدي فريق إنتر ميامي الأمريكي اللون البينك بالكامل، ويرتدي الحارس اللون الأصفر بالكامل.

موعد مباراة الأهلي وإنتر ميامي

ومن المقرر إقامة مباراة الافتتاح لكأس العالم للأندية 2025 بين الأهلي وإنتر ميامي على ملعب هارد روك والذي يتسع لـ64 ألف مشجع، في الثامنة مساء اليوم السبت بتوقيت الولايات المتحدة، (3 فجرًا 15 يونيو بتوقيت القاهرة).

كما كشفت تقارير صحفية أمريكية، أن بطولة كأس العالم للأندية 2025، التي تنطلق فعالياتها، خلال ساعات، تشهد طريقة جديدة في طريقة دخول اللاعبين إلى أرض الملعب، قبل انطلاق المباريات الرسمية بالبطولة.

دخول اللاعبين على طريقة دوري السلة الأمريكي

وتشهد بطولة كأس العالم للأندية، دخول اللاعبين إلى أرض الملعب استعدادًا لخوض المباريات على طريقة الدوري الأمريكي للمحترفين لكرة السلة (NBA)، بحيث يدخل اللاعبون واحدًا تلو الآخر، ويعلن المعلق الداخلي بالملعب عن اسم كل لاعب لحظة دخوله للمستطيل الأخضر، على أن يكون قائد الفريق هو آخر الداخلين إلى أرض الملعب.

كأس العالم للأندية 2025، فيتو

ويظهر هذا النموذج في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، وغيره من الرياضات الشهيرة لدى الأمريكيين.

ومن المقرر، أن يتم اعتماد هذا الأسلوب في تقديم اللاعبين بجميع مباريات الجولة الأولى من البطولة على سبيل التجربة.

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