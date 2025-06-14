بالأسماء، إصابة 18 عاملا في حادث تصادم بالإسماعيلية

أصيب 18 شخصا، في حادث تصادم وقع اليوم السبت، بين سيارة ملاكي وأخرى، في محافظة الإسماعيلية، وتحديدا أمام شركة الكهرباء بمنطقة الدواويس التابعة لمركز ومدينة القصاصين.

إخطار بحادث تصادم

وكانت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية قد تلقت إخطارا يفيد بوقوع حادث تصادم وقع بين سيارتين، إحداهما ملاكي تحمل لوحات برقم (ر.ي.ق 8617)، والأخرى تحمل لوحات (د.ر.ج 1886)، بطريق الدواويس بالقصاصين.

انتقال الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث للوقوف على ملابثاته ومعاينة المنطقة ومعرفة أسباب الحادثة.

ودفع فرع هيئة الإسعاف فى محافظة الإسماعيلية بعدد من سيارات الإسعاف، حيث تم نقل جميع المصابين إلى مستشفى القصاصين المركزي.



وقالت مصادر طبية في المستشفى إن المصابين وصلوا إلى المستشفى وهم يعانون من جروح وكدمات، سحجات، كسور مضاعفة، جروح قطعية، حيث تم ايداعهم بالمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

المصابون وأعمارهم ومكان إقامتهم

ولفتت المصادر الطبية أن الحادث أسفر عن إصابة كل من محمد إبراهيم، 30 سنة – غيبوبة، علي عبد اللطيف محمد، 30 سنة – كدمات وسحجات، محمد عبد الله حسين، 21 سنة – جروح قطعية بالوجه وسحجات، عاطف عبده عبد الوهاب، 50 سنة – جرح قطعي بالذراع الأيسر، ومحمد السيد حسن، 33 سنة – سحجات وكدمات متفرقة، ومحمد عاطف عبده، 12 سنة – سحجات وكدمات، و حسن محمد السيد، 20 سنة – كدمات متفرقة، و محمد حسن السيد حسن، 15 سنة – اشتباه كسر بالذراع الأيسر، محمد محمد مسعد، 26 سنة – كسر مضاعف بالفخذ الأيسر، وعبده وصيف أحمد، 21 سنة – اشتباه كسر بمفصل الفخذ، و محمد عادل حسن، 18 سنة – كدمات وسحجات

كما أصيب محمد جودة الديداموني، 20 سنة – اشتباه ارتجاج وكسر بالضلوع، السيد محمد عبده علي، 27 سنة – اشتباه كسر بالعمود الفقري، الشبراوي عبده محمد، 23 سنة – اشتباه ارتجاج، كدمات بالجسم، وحسام محمد عبده علي، 25 سنة – اشتباه كسرين بالعمود الفقرى، حازم السيد عبد العال، 16 سنة – كدمات وسحجات، و حسن محمد أحمد عطا، 30 سنة – كدمات وسحجات، والسيد حسن عبد الوهاب، 18 سنة – جارٍ تحديد الإصابة وجميع المصابين من قرية صان الحجر بمحافظة الشرقية.





ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.