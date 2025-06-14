محافظ الغربية يتابع أداء الطلاب في امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية

حرص اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية على متابعة أداء طلاب القسم العلمي في امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، وذلك خلال جولته بعدد من المعاهد الأزهرية بمدينة طنطا، للاطمئنان على انتظام الامتحانات وتوفير المناخ المناسب للطلاب.

وتفقد محافظ الغربية خلال جولته لجان امتحان مادة الفيزياء، حيث تابع سير الامتحانات داخل معهد فتيات طنطا الثانوي، ومعهد توكل النموذجي بسيجر، واطمأن على مستوى الورقة الامتحانية ووضوح الأسئلة، واستمع إلى الطلاب بشأن مدى مناسبة الأسئلة ووضوح التعليمات.

وأشاد محافظ الغربية بحسن تنظيم اللجان، والجهود المبذولة لتوفير بيئة امتحانية هادئة، من خلال توفير الإضاءة الكافية والتهوية الجيدة والانضباط داخل اللجان، مشددًا على ضرورة تطبيق الإجراءات المنظمة للعملية الامتحانية بكل حزم، مع الحفاظ في الوقت نفسه على راحة الطلاب وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.

وحرص اللواء أشرف الجندي على توجيه كلمات تحفيزية وتشجيعية للطلاب، داعيًا أبناءه إلى بذل أقصى الجهد والتركيز خلال الامتحانات، مؤكدًا أن أبناء محافظة الغربية اعتادوا على تصدر المراكز الأولى على مستوى الجمهورية، بفضل اجتهادهم وتفوقهم، متمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح.

وحرص المحافظ خلال الجولة على الحديث مع عدد من أولياء الأمور المنتظرين خارج اللجان، حيث قال لهم: “أبناؤكم أمانة.. دول مستقبل مصر، وجينا نطمن عليكم قبل ما نطمن عليهم.. المحافظة كلها في حالة طوارئ لخدمتهم في أيام الامتحانات دي” في مشهد إنساني ترك أثرًا طيبًا بين الأهالي، خاصة الأمهات اللاتي حرصن على الحضور مبكرًا للاطمئنان على أبنائهن.

من جانبه، أوضح الشيخ عبد اللطيف طلحة أن عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات الثانوية الأزهرية هذا العام بمحافظة الغربية يبلغ 11,190 طالبًا وطالبة، موزعين على 124 لجنة امتحانية بمختلف المراكز، مؤكدًا أن الامتحانات تسير بانضباط تام، وسط تنسيق كامل بين المنطقة الأزهرية والجهات المعنية لتوفير أعلى درجات التأمين والانضباط داخل اللجان.

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