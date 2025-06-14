السبت 14 يونيو 2025
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خارج الحدود

اندلاع حريق في منشآت حقل بارس الجنوبي للغاز بإيران

الهجوم الإسرائيلي
الهجوم الإسرائيلي على إيران

ذكرت  وكالة أنباء فارس، في تقرير لها اليوم السبت، أن  انفجار قوي وقع  في منشآت حقل بارس الجنوبي للغاز في ميناء كنغان في محافظة بوشهر  جنوبي إيران، جراء غارات إسرائيلية.

 

الهجوم الإسرائيلي على إيران 

وفي السياق ذاته أعلنت  محافظ أذربيجان الشرقية بإيران، عن مقتل 30 من القوات وعنصر من الهلال الأحمر منذ بدء العدوان الإسرائيلي على إيران.

وفي وقت سابق من اليوم السبت، زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، تصفية رئيس استخبارات القوات المسلحة وقائد صواريخ أرض - أرض في الحرس الثوري الإيراني.

كما زعم المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن تل أبيب ستصل إلى كل مكان مطلوب من أجل الدفاع عن إسرائيل.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي «استهدفنا مبنى ومختبرات لتخصيب اليورانيوم لمنع إيران من تطوير أسلحة نووية»، مضيفا «نواصل عمل كل ما يلزم لمنع تهديدات إيران».

وأشار إلى أن القوات الجوية الإسرائيلية استهدفت منشأة نووية إيرانية في أصفهان، واختتم «الأيام الأخيرة صعبة وندعو الإسرائيليين للالتزام بتعليمات الجبهة الداخلية».

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إيران حقل بارس الحرس الثوري الهجوم الإسرائيلي على إيران

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