انطلاق حملة "من بدري أمان" للكشف المبكر عن الأورام السرطانية بالغربية

دشّن اليوم الدكتور أسامة بلبل، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الغربية، فعاليات حملة "من بدري أمان" للكشف المبكر عن الأورام السرطانية، وذلك من داخل مستشفى طنطا العام.

وانطلقت الحملة بالتوازي في محيط مستشفى المحلة العام ومحيط مجلس مدينة سمنود، بهدف توسيع نطاق التغطية والوصول إلى أكبر عدد من المواطنين المستفيدين من خدمات الحملة المجانية.

وتسعى الحملة إلى تعزيز جهود الكشف المبكر عن الأورام، عبر تقديم فحوصات متخصصة لأنواع مختلفة من السرطانات، تشمل: سرطان الثدي، والرئة، والقولون، والبروستاتا، وعنق الرحم، بالإضافة إلى توفير التطعيم الوقائي ضد فيروس الورم الحليمي البشري (HPV) للفتيات من سن 9 إلى 15 عامًا، للوقاية من سرطان عنق الرحم.

ومن المقرر أن تستمر الحملة حتى يوم الخميس الموافق 19 يونيو 2025، وتستهدف جميع المواطنين من الرجال والسيدات فوق سن 18 عامًا، حيث تُقدم كافة الفحوصات والخدمات مجانًا، فقط من خلال تقديم الرقم القومي.

وتُعد حملة "من بدري أمان" امتدادًا للمبادرات الوطنية الكبرى، وعلى رأسها "مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة"، ومبادرة "الكشف المبكر عن الأورام السرطانية"، في إطار حرص الدولة على تعزيز منظومة الرعاية الصحية، وترسيخ ثقافة الوقاية والكشف المبكر، باعتبارها السبيل الأمثل للحد من مخاطر المرض ورفع جودة حياة المواطن المصري.

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