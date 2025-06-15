موعد عاشوراء 2025 وفضائل هذا اليوم، يعتبر يوم عاشوراء إجازة رسمية في العديد من البلدان حول العالم؛ لذلك فإن الكثيرين يبحثون عن موعد عاشوراء 2025، وحكم صيام يوم عاشوراء، وفضائل يوم عاشوراء، كما يذكرون في يوم عاشوراء ذكرى استشهاد الإمام الحسين سبط النبي صلي الله عليه وسلم، وفي السطور التالية نستعرض معكم موعد عاشوراء 2025 وفضائل هذا اليوم فإلي التفاصيل.

موعد عاشوراء 2025 وفضائل هذا اليوم

موعد رأس السنة الهجرية 1447 هـ

من المقرر أن تستطلع دار الإفتاء هلال شهر محرم 1447 هجريًا مساء يوم الأربعاء 29 ذي الحجة 1446 هجريا، الموافق 25 يونيو 2025 ميلاديًا، وذلك لتحديد موعد بداية العام الهجري الجديد رسميًا في مصر.

موعد رأس السنة الهجرية فلكيًّا

الحسابات الفلكية تؤكد أن أول أيام شهر المحرم 1447 هـ سيكون الخميس 26 يونيو 2025، ولكن التأكيد الرسمي لبداية رأس السنة الهجرية 1447 هـ يتوقف على نتائج الرؤية الشرعية، والتي ستعلن مساء الأربعاء في بيان رسمي تصدره دار الإفتاء المصرية، وفي حالة ثبوت رؤية هلال شهر المحرم فإن رأس السنة الهجرية وهي بداية شهر المحرم ستكون متوافقة مع الحسابات الفلكية يوم الخميس 26 يونيو الجاري.

فضل يوم عاشوراء

يوم عاشوراء له فضل عظيم وحرمة قديمة، فقد كان موسى عليه السلام يصومه لفضله؛ بل كان أهل الكتاب يصومونه، بل حتى قريش كانت تصومه في الجاهلية، وقد وردت عدة أحاديث عن فضل عاشوراء وصيامه، منها:

ما جاء في صحيح مسلم عن أبي قتادة أن رجلًا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم عاشوراء، فقال: " إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله" رواه (مسلم 1976)، وهذا من فضل الله علينا أن جعل صيام يوم واحد يكفر ذنوب سنة كاملة.

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال:" ما رأيتُ النبي صلى الله عليه وسلم يتحرّى صيام يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم يوم عاشوراء، وهذا الشهر يعني شهر رمضان"، رواه (البخاري 1867)، (ومعنى يتحرى، أي: يقصد صومه لتحصيل ثوابه والرغبة فيه).

موعد ليلة عاشوراء 2025؟

من المتوقع أن يصادف يوم عاشوراء أو 10 محرم 2025 يوم السبت 5 يوليو في التوقيت الميلادي. ومع ذلك، فإن التاريخ الدقيق لعاشوراء 2025 يعتمد على موقع ورؤية هلال شهر محرم 1447 وذلك يختلف باختلاف الدول ومطالع ورؤية الهلال وقد يختلف قليلًا بناءً على تحري الرؤية الشرعية للهلال في المناطق المختلفة. ولذلك فإن موعد ليلة عاشوراء سيكون محددًا بشكل نهائي بعد غروب شمس يوم الجمعة 4 يوليو 2025 ميلادي.

متى يبدأ صوم يوم عاشوراء؟

موعد صيام عاشوراء يختلف من عام إلى آخر، حسب التقويم الهجري. وصيام عاشوراء هو يوم واحد فقط وهو يوم العاشر من شهر محرم. ولكن يُستحب صيام يوم التاسع من محرم أيضًا، ولذلك، فإن بعض المسلمين يصومون يوم التاسع والعاشر من محرم، وهذا يسمى صيام تسع ذي الحجة.

الحكمة من صيامه

والحكمة من صيامه، أن يوم عاشوراء هو اليوم الذي نجى الله فيه موسى عليه السلام وقومه من فرعون وجنوده، فصامه موسى شكرًا لله تعالى، وصامه نبينا صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه، فقد جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: "قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فوجد اليهود صيامًا يوم عاشوراء، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا اليوم الذي تصومونه؟ قالوا: هذا يوم عظيم أنجى الله فيه موسى وقومه، وأغرق فرعون وقومه، فصامه موسى شكرًا لله فنحن نصومه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فنحن أحق بموسى منكم، فصامه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه".

أما الحكمة في صيام اليوم التاسع، فقد نقل النووي رحمه الله عن العلماء في ذلك عدة وجوه:

أحدها: أن المراد من مخالفة اليهود في اقتصارهم على العاشر.

الثاني: أن المراد به وصل يوم عاشوراء بصوم، كما نهى أن يصام يوم الجمعة وحده.

الثالث: الاحتياط في صوم العاشر خشية نقص الهلال ووقوع غلطٍ، فيكون التاسع في العدد هو العاشر في نفس الأمر.

وأقوى هذه الأوجه هو مخالفة اليهود كما أشار إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى.

موعد عاشوراء 2025 وفضائل هذا اليوم

مراتب صيام يوم عاشوراء

أولًا: صيام اليوم التاسع واليوم العاشر، وهذا أفضل المراتب؛ لحديث أبي قتادة عند مسلم أن النبي _صلى الله عليه وسلم_ قال في صيام يوم عاشوراء:أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله"، ولحديث ابن عباس عند مسلم أيضًا " لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر".

ثانيًا: صيام اليوم العاشر والحادي عشر؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي _صلى الله عليه وسلم_ قال: " خالفوا اليهود صوموا يومًا قبله أو يومًا بعده"، أخرجه أحمد وابن خزيمة.

ثالثًا: صيام اليوم التاسع والعاشر والحادي عشر؛ لحديث ابن عباس مرفوعًا " صوموا يومًا قبله ويومًا بعده".

رابعًا: إفراد العاشر بالصيام ؛ لحديث أبي قتادة عند مسلم " أن النبي _صلى الله عليه وسلم_ قال في صيام يوم عاشوراء: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله.

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