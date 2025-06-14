صلى المغرب إماما وجاء أجله في آخر ركعة بصلاة العشاء، وفاة مهندس داخل مسجد بالغربية

في مشهد تقشعر له الأبدان وتفيض له القلوب خشوعًا توفي مساء أمس المهندس ياسر عودة المقيم بالسنطة التابعة لمحافظة الغربية في العقد الخامس من عمره أثناء أدائه صلاة العشاء داخل مسجد الجمعية الشرعية حيث أسلم روحه إلى بارئها وهو في التشهد الأخير.

وكان الفقيد قد أدى صلاة المغرب إمامًا بالمصلين داخل المسجد نفسه وسط خُشوع من حضروا خلفه قبل أن يعود ليصلي العشاء جماعة ويلقى ربه في نهاية الركعة الأخيرة في مشهد وُصف من قبل أهالي السنطة بـ"الخاتمة الطيبة التي يتمناها كل مؤمن".

حسن الخاتمة للمهندس ياسر عودة أثناء الصلاة داخل مسجد السنطة بالغربية

المهندس ياسر عودة كان معروفًا بين أهالي السنطة البلد بصلاحه ودماثة خلقه وحرصه على أداء الصلوات في المسجد حيث ترك رحيله المفاجئ حالة من الحزن العميق بين أهله وأصدقائه وكل من عرفه وقد شُيّع جثمانه في جنازة مهيبة وسط دعوات متأثرة بأن يتغمده الله بواسع رحمته.

ونعى أهالي السنطة البلد فقيدهم بقلوب مكلومة مؤكدين أن وفاته على هذه الهيئة إمامًا في صلاة ومُتوفى أثناء عبادة هي من علامات حُسن الخاتمة، داعين الله أن يرزق الجميع مثلها.

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