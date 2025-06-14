السبت 14 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

صلى المغرب إماما وجاء أجله في آخر ركعة بصلاة العشاء، وفاة مهندس داخل مسجد بالغربية

المهندس الراحل ياسر
المهندس الراحل ياسر عودة، فيتو

في مشهد تقشعر له الأبدان وتفيض له القلوب خشوعًا توفي مساء أمس المهندس ياسر عودة المقيم بالسنطة التابعة لمحافظة الغربية في العقد الخامس من عمره أثناء أدائه صلاة العشاء داخل مسجد الجمعية الشرعية حيث أسلم روحه إلى بارئها وهو في التشهد الأخير.

تعليم الغربية: مستعدون لـ "ماراثون" الثانوية العامة

محافظ الغربية يكرم الأمهات المثاليات، ويؤكد: المرأة المصرية ركيزة لبناء الوطن

وكان الفقيد قد أدى صلاة المغرب إمامًا بالمصلين داخل المسجد نفسه وسط خُشوع من حضروا خلفه قبل أن يعود ليصلي العشاء جماعة ويلقى ربه في نهاية الركعة الأخيرة في مشهد وُصف من قبل أهالي السنطة بـ"الخاتمة الطيبة التي يتمناها كل مؤمن".

حسن الخاتمة للمهندس ياسر عودة أثناء الصلاة داخل مسجد السنطة بالغرببة
حسن الخاتمة للمهندس ياسر عودة أثناء الصلاة داخل مسجد السنطة بالغربية

المهندس ياسر عودة كان معروفًا بين أهالي السنطة البلد بصلاحه ودماثة خلقه وحرصه على أداء الصلوات في المسجد حيث ترك رحيله المفاجئ حالة من الحزن العميق بين أهله وأصدقائه وكل من عرفه وقد شُيّع جثمانه في جنازة مهيبة وسط دعوات متأثرة بأن يتغمده الله بواسع رحمته.

ونعى أهالي السنطة البلد فقيدهم بقلوب مكلومة مؤكدين أن وفاته على هذه الهيئة إمامًا في صلاة ومُتوفى أثناء عبادة هي من علامات حُسن الخاتمة، داعين الله أن يرزق الجميع مثلها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أخبار محافظة الغربية اليوم محافظة الغربية اليوم أحداث محافظة الغربية محافظة الغربية محافظ الغربية

مواد متعلقة

تعليم الغربية: مستعدون لـ "ماراثون" الثانوية العامة

محافظ الغربية يكرم الأمهات المثاليات، ويؤكد: المرأة المصرية ركيزة لبناء الوطن

ماشي عكس الاتجاه، القبض على سائق السيارة المتسبب في حادث طريق "السنطة-طنطا"

بدء التشغيل التجريبي لمستشفى طب أسنان طنطا الجامعي (صور)

الأكثر قراءة

ظهور أجسام ضوئية غريبة في سماء مصر، ما علاقتها بحرب إيران وإسرائيل (فيديو وصور)

انفجارات تهز طهران وأصفهان وكرمانشاه وحريق ضخم في مطار مهرآباد

إطلاق موجة خامسة من الصواريخ والمسيرات الإيرانية على إسرائيل

هل قتل خامنئي في الضربة الإسرائيلية؟ خبير إسرائيلي يكشف عن عملية اختراق كبيرة وما يحدث في مخبأ المرشد

جيش الاحتلال: مقاتلات سلاح الجو أكملت هجوما على المنشأة النووية في أصفهان

إعلام عبري: حدث خطر في تل أبيب جراء القصف الإيراني

إسرائيل تهاجم مدينة زنجان واشتباك جوي في سماء أذربيجان

إيران تعلن تدمير مقاتلة إسرائيلية من طراز إف 35 في خوزستان

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الجمعة

أسعار الشوفان في الأسواق اليوم الجمعة 13/6/2025

استقرار أسعار السكر اليوم بالسوق المحلية

تعرف علي سعر كيلو الأرز اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

بعد الاغتيالات الإسرائيلية.. خامنئي يعين خلفاء قادة أهم 3 أجهزة عسكرية في إيران (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم السبت 14 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم السبت 14 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم السبت 14 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية