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خارج الحدود

البرلمان الإيراني: الكيان الإسرائيلي يرسل طلبات إلى عدة دول لوقف ضرباتنا

البرلمان الايراني،
البرلمان الايراني، فيتو

أفاد إبراهيم رضائي رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني أن الكيان الإسرائيلي بدأ  في إرسال طلبات إلى عدة دول لوقف ضرباتنا.

وقال بيت هيجسيث وزير الدفاع الأمريكي، اليوم السبت، نتابع ما يجري في الشرق الأوسط والرئيس ترامب يراقب عن كثب.

وتابع وزير الدفاع الأمريكي ملتزمون بشدة بحماية رعايانا في المنطقة، ونحذر إيران من استهداف  مصالحنا في المنطقة.

وأضاف: نقوم بنقل بعض دفاعاتنا من أوكرانيا إلى منطقة الشرق الأوسط.

وفي وقت سابق من اليوم أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إلغاء المفاوضات النووية مع أمريكا، مؤكدا أنه "لا مبرر لها".

وقال عراقجي في تصريحات صحفية: “مواصلة المحادثات النووية بين إيران وأمريكا لا مبرر لها مع استمرار الهجمات الإسرائيلية الهمجية”.

وأضاف أن "قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية أصبح ذريعة بيد الكيان الصهيوني لمهاجمة منشآتنا النووية"، مبينا "نطالب جميع الدول بإدانة هذه الأعمال الإجرامية والضغط على الاحتلال لوقف عدوانه".

ولفت إلى أن "مهاجمة منشآتنا النووية غير قانونية وعلى المجتمع الدولي محاسبة الكيان الإسرائيلي على ذلك"، داعيا "الاتحاد الأوروبي ومجلس الأمن الدولي لاتخاذ موقف مسؤول تجاه اعتداءات الاحتلال على أراضينا".

كما قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، في بيان قبيل المحادثات التي كانت مقررة الأحد "من الواضح أنه في مثل هذه الظروف وإلى أن يتوقف عدوان النظام الصهيوني على الأمة الإيرانية، ستكون المشاركة في حوار مع طرف هو أكبر داعم وشريك للمعتدي بلا معنى".

وكان البرلمان الإيراني، كشف اليوم السبت، عن دراسته بجدية لإغلاق مضيق هرمز البحري، المسؤول عن نسبة كبيرة من عمليات النقل النفط في العالم.

ونقلت وكالة رويترز، عن عضو بالبرلمان الإيراني: ندرس بجدية إغلاق مضيق هرمز البحري.

كما كان العميد إسماعيل كوثري، في القوات المسلحة الإيرانية، أعلن أن "إغلاق مضيق هرمز قيد الدراسة وسنتخذ القرار الأمثل بكل حزم".

وكانت وكالة فارس الإيرانية، أفادت بأن قاعدة نوجه الجوية في همدان تعرّضت لهجومين صاروخيين، فيما تحدثت وسائل إعلام إيرانية عن وقوع خمسة انفجارات في مدينة تبريز، مؤكدة أن مصفاة تبريز لا تزال تعمل بشكل طبيعي، ولا صحة للأنباء المتداولة حول استهدافها.

يذكر أن وسائل إعلام إيرانية أفادت، في وقت سابق من اليوم السبت، بأن سلسلة من الهجمات الإسرائيلية استهدفت مواقع عسكرية ونووية حساسة في عدد من المحافظات الإيرانية.

وقبل قليل، أفادت وسائل إعلام إيرانية، بوقوع انفجارات عنيفة في عدد من المدن الإيرانية، بينها تبريز وخرم آباد وكرمانشاه.

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إسرائيل البرلمان الإيراني الكيان الصهيونى الوكالة الدولية للطاقة الذرية أوكرانيا

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