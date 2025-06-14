السبت 14 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

عودة الحركة المرورية لطبيعتها بعد انقلاب سيارة بطريق القاهرة- الإسكندرية الزراعي (صور)

انقلاب سيارة نقل
انقلاب سيارة نقل بطريق"القاهرة - الإسكندرية" الزراعي، فيتو

 عادت الحركة المرورية لطبيعتها على طريق القاهرة - الإسكندرية الزراعى بعد تعطلها عند نزلة  كوبرى طوخ العلوى اتجاه القاهرة إثر انقلاب سيارة تريلا محملة سن، على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتم الدفع بمعدات لرفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور أمام المواطنين بسهولة ويسر، وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق. 

محافظة القليوبية تضبط 600 كيلو منتجات لحوم مجهولة المصدر

كيف تمول مشروعك من البنك الزراعي

عودة الحركة المرورية لطبيعتها بعد انقلاب سيارة تريلا محملة بسن بطريق القاهرة - الإسكندرية الزراعى. 

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا من شرطة النجدة يفيد حادث انقلاب سيارة تريلا محملة سن طريق مصر إسكندرية الزراعى نزلة  كوبرى طوخ العلوى إتجاه القاهرة. 

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين إصابة عمرو 30 سنة مقيم شبين القناطر، جرى نقل المصاب لمستشفى قها التخصصي لاتخاذ اللازم تسبب الحادث في شلل مروري علي الطريق، وتم إعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى بعد الدفع بسيارات لرفع الحمولة من علي الطريق.

كما تم إخطار مركز شرطة طوخ بالواقعة، وتم أيضًا إخطار وحدة الحماية المدنية بطوخ وتم أيضًا إخطار مسئولي هيئة الطرق والكبارى بطوخ لعمل المعاينة اللازمة وتولت الجهات المعنية التحقيق لمعرفة سبب الحادث، وتم التحفظ على السيارات المشاركة في الحادث. 

انقلاب سيارة نقل بطريق
انقلاب سيارة نقل بطريق"القاهرة - الإسكندرية" الزراعي،فيتو
انقلاب سيارة نقل بطريق
انقلاب سيارة نقل بطريق"القاهرة - الإسكندرية" الزراعي،فيتو
انقلاب سيارة نقل بطريق
انقلاب سيارة نقل بطريق"القاهرة - الإسكندرية" الزراعي،فيتو
انقلاب سيارة نقل بطريق
انقلاب سيارة نقل بطريق"القاهرة - الإسكندرية" الزراعي،فيتو
انقلاب سيارة نقل بطريق
انقلاب سيارة نقل بطريق"القاهرة - الإسكندرية" الزراعي،فيتو

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية القليوبية حادث انقلاب سيارة تريلا هيئة الطرق والكباري مديرية أمن القليوبية مركز شرطة طوخ

مواد متعلقة

انقلاب سيارة تريلا محملة بسن بطريق مصر الإسكندرية الزراعي ووقوع مصاب وشلل مروري

محافظة القليوبية تضبط 600 كيلو منتجات لحوم مجهولة المصدر

إصابة 12 شخصًا في انقلاب ميكروباص بطريق القاهرة - الإسكندرية الزراعي

بعد تعرضه لانفصال جزئي، وزير النقل يتابع صيانة طريق إسنا /الأقصر الزراعي

الأكثر قراءة

أسعار الذهب صباح اليوم السبت في مصر (آخر تحديث)

ارتفاع كبير في أسعار الفراخ البيضاء اليوم السبت 14 يونيو 2025

إسرائيل لن تهاجم مصر، توفيق عكاشة: الحرب تستمر أسابيع ونجل شاه إيران يستعد لساعة الصفر

برقم الجلوس، خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة

هل قتل خامنئي في الضربة الإسرائيلية؟ خبير إسرائيلي يكشف عن عملية اختراق كبيرة وما يحدث في مخبأ المرشد

حصيلة القتلى والمصابين الإسرائيليين جراء 12 ساعة قصف إيراني

ثاني أيام الحرب، غارات إسرائيلية تستهدف مواقع صواريخ الحرس الثوري الإيراني

في اليوم العالمي.. الصحة العالمية تكشف فوائد وشروط التبرع بالدم

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الجمعة

أسعار الشوفان في الأسواق اليوم الجمعة 13/6/2025

استقرار أسعار السكر اليوم بالسوق المحلية

تعرف علي سعر كيلو الأرز اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

10 تحذيرات لطلاب الثانوية العامة 2025 قبل انطلاق الامتحانات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأزهر للفتوى عن حكم زيارة قبر النبي: من أعظم الطاعات وأجل القربات

تفسير رؤية السجن في المنام وعلاقتها بمواجهة المشاكل والصعوبات

آل البيت النبوي في مصر.. السيدة عائشة بنت جعفر الصادق عروس آل البيت

المزيد
الجريدة الرسمية