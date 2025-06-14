عودة الحركة المرورية لطبيعتها بعد انقلاب سيارة بطريق القاهرة- الإسكندرية الزراعي (صور)

عادت الحركة المرورية لطبيعتها على طريق القاهرة - الإسكندرية الزراعى بعد تعطلها عند نزلة كوبرى طوخ العلوى اتجاه القاهرة إثر انقلاب سيارة تريلا محملة سن، على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتم الدفع بمعدات لرفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور أمام المواطنين بسهولة ويسر، وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

عودة الحركة المرورية لطبيعتها بعد انقلاب سيارة تريلا محملة بسن بطريق القاهرة - الإسكندرية الزراعى.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا من شرطة النجدة يفيد حادث انقلاب سيارة تريلا محملة سن طريق مصر إسكندرية الزراعى نزلة كوبرى طوخ العلوى إتجاه القاهرة.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين إصابة عمرو 30 سنة مقيم شبين القناطر، جرى نقل المصاب لمستشفى قها التخصصي لاتخاذ اللازم تسبب الحادث في شلل مروري علي الطريق، وتم إعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى بعد الدفع بسيارات لرفع الحمولة من علي الطريق.

كما تم إخطار مركز شرطة طوخ بالواقعة، وتم أيضًا إخطار وحدة الحماية المدنية بطوخ وتم أيضًا إخطار مسئولي هيئة الطرق والكبارى بطوخ لعمل المعاينة اللازمة وتولت الجهات المعنية التحقيق لمعرفة سبب الحادث، وتم التحفظ على السيارات المشاركة في الحادث.

انقلاب سيارة نقل بطريق"القاهرة - الإسكندرية" الزراعي،فيتو

انقلاب سيارة نقل بطريق"القاهرة - الإسكندرية" الزراعي،فيتو

انقلاب سيارة نقل بطريق"القاهرة - الإسكندرية" الزراعي،فيتو

انقلاب سيارة نقل بطريق"القاهرة - الإسكندرية" الزراعي،فيتو

انقلاب سيارة نقل بطريق"القاهرة - الإسكندرية" الزراعي،فيتو

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.