الاستعدادات النهائية لماراثون الثانوية العامة 2025 بالقليوبية (صور)

أنهت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية استعداداتها لماراثون الثانوية العامة، والمقرر انطلاقه غدا الأحد، حيث تم تجهيز 104 لجان أساسية يؤدي بها 50 ألفا و213 طالبا وطالبة الامتحانات هذا العام، وسط تشديدات أمنية بمحيط اللجان وتنسيق بين كل الجهات من محافظة القليوبية ومديريات الصحة والتعليم والتموين وهيىة الإسعاف وغيرها.

توفير مروحتين داخل كل لجنة ثانوية عامة بالقليوبية

من جانبه أوضح مصطفى عبده وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، أنه تم توفير مروحتين داخل كل لجنة لحماية الطلاب من ارتفاع درجة الحرارة، بالإضافة إلى تنسيق مستمر بين الأجهزة التنفيذية والمديريات الخدمية لضمان انتظام سير امتحانات الثانوية العامة بالقليوبية دون معوقات. مشيرًا إلى رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة القطاعات المعنية، لتأمين العملية الامتحانية وتوفير المناخ الملائم للطلاب لأداء اختباراتهم بسهولة ويسر.

تعليم القليوبية، تشكيل غرفة عمليات بكل إدارة تعليمية لمتابعة سير امتحان الثانوية العامة

وأوضح "مصطفى عبده " أنه تم التنسيق مع مديرية الصحة لتوفير طبيب أو زائرة صحية في كل لجنة من لجان سير الامتحانات.

كما أشار وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات بكل إدارة تعليمية لمتابعة سير امتحان الثانوية العامة، وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بديوان المديرية، وربطها أيضًا بغرفة عمليات المحافظة، والوزارة لمتابعة سير الامتحانات، والتدخل الفوري لحل أي طارئ قد يحدث.

تجهيز 24 استراحة لاستقبال الملاحظين بامتحانات الثانوية العامة بالقليوبية

كما أكد وكيل تعليم القليوبية أنه تم تجهيز 24 استراحة لمراقبين الثانوية العامة مخصصة للملاحظين والقائمين على العملية الامتحانية، منها 12 استراحة للرجال و12 استراحة للسيدات، بواقع 2 استراحة لعدد 12 إدارة على مستوى المحافظة وذلك حرصًا على توفير كافة سبل الراحة للعاملين في الإمتحانات خلال فترة انعقادها.

استعدادات الثانوية بالقليوبية، فيتو

استعدادات الثانوية بالقليوبية، فيتو

استعدادات الثانوية بالقليوبية، فيتو

استعدادات الثانوية بالقليوبية، فيتو

استعدادات الثانوية بالقليوبية، فيتو

استعدادات الثانوية بالقليوبية، فيتو

استعدادات الثانوية بالقليوبية، فيتو

استعدادات الثانوية بالقليوبية، فيتو

استعدادات الثانوية بالقليوبية، فيتو

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