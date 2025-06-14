المشدد 5 سنوات لعاطل وتغريمه 5 آلاف لحيازته سلاحا ناريا وذخائر بالقليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة الدائرة الثالثة، بالسجن المشدد 5 سنوات، لعاطل وتغريمه 5 آلاف لحيازته سلاحا ناريا وذخائر وإصابته شخص بطلق ناري بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

المشدد 5 سنوات لعاطل وتغريمه 5 آلاف لحيازته سلاح ناري وذخائر بالقليوبية

وصدر الحكم برئاسة المستشار أمير فايز حنا وعضوية المستشارين تامر رضا البرديسى، ومحمد سيد عبد العال وأحمد رأفت الملكى وأمين أحمد عبد الحافظ وأمانة سر أحمد أبو اليزيد عياش.

وتعود أحداث القضية ليوم 2024/9/12 بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة محافظة القليوبية، عندما أحالت النيابة العامة المتهم "محمود.ا.م" - عاطل، لأنه أحرز بغير ترخيص سلاحًا ناريًا غير مششخن فرد خرطوش، وأحرز ذخائر مما تستعمل في السلاح الناري محل الاتهام السابق.

وأسند أمر الإحالة أنه ضرب المجني عليه "طارق يسري محمد شافعي" عمدًا مع سبق الإصرار بإن أطلق صوبه عيارًا تاريًا باستخدام سلاح ناري فرد خرطوش فأحدثا به الإصابة الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة تزيد على عشرين يومًا على النحو المبين بالتحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.