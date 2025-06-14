شهدت الحلقة 51 من مسلسل “آسر” تصعيدات درامية مثيرة، حيث حاول راغب نصب فخ مُحكم لآسر لإجباره على الاعتراف بخيانته له مع حياة، لكن القدر ساعد آسر، وتمكن من الإفلات من هذا الفخ بأعجوبة، في لحظة حبست أنفاس المتابعين.

ومع تصاعد التوترات، اتخذت حياة وعزت قرارًا حاسمًا بالتحالف مع آسر للتخلص من راغب، ما ينذر بتغيرات جذرية في مسار الأحداث.

ويترقب الجمهور بشغف عرض مسلسل آسر الحلقة 52 لمعرفة التطورات الجديدة والمواجهات المرتقبة، خاصة بعد الأحداث النارية الأخيرة.

موعد عرض مسلسل آسر الحلقة 52

وتُعرض مسلسل آسر الحلقة 52 يوم غدٍ الأحد 15 يونيو على منصة “شاهد” في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية.

مسلسل آسر

ومسلسل آسر هو النسخة العربية من المسلسل التركي الشهير إيزيل، الذي عُرض لأول مرة عام 2009، واستمر لموسمين متتاليين، وتعلق به شريحة كبيرة من الجمهور.

وتدور أحداث مسلسل آسر في إطار درامي تشويقي مليء بالأكشن والإثارة عن قصة ثلاثة أصدقاء، تتوتر العلاقة بينهم بعد أن يُخطط اثنين منهم لسرقة أحد المصارف بمساعدة حبيبة "آسر"، ليتورط الأخير في العملية.

ويعرض مسلسل آسر على منصة شاهد من الأحد إلى الخميس في تمام الثامنة مساء بتوقيت مصر والسعودية.

ومسلسل آسر يتكون من 90 حلقة، ويُشارك في بطولة مسلسل آسر عدد من النجوم السوريين واللبنانيين إلى جانب باسل خياط، وهم: باميلا الكيك، سامر المصري، خالد القيش، زينة مكي، طلال مارديني، مجدي مشموشي، نادين خوري، عباس النوري، سلطان ديب، زهير عبد الكريم، وغيرهم.

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