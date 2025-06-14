اختبارات الناشئين، طريق قصير لتحقيق أرباح مادية والمحصلة صفر مواهب

اختبارات الناشئين 2025، تستغل عدد من الأندية والوسطاء موسم اختبارات الناشئين من كل عام طريقا لتحقيق أرباح مادية في وقت قصير، باللعب علي وتيرة الأحلام بأن يصبح اللاعب نجما، خاصة بعد سطوع نجومية محمد صلاح نجم ليفربول ، وعمر مرموش لاعب مانشستر سيتي في الدوري الإتجليزي ، علاوة علي المبالغ الكبيرة التي يتقاضاها اللاعبون في الدوري المحلي.

ويعد ارتفاع أسعار استمارة اختبارات الناشئين التي تصل إلي 150 جنيها، بالإضافة لتكلفة المواصلات بمثابة عائق كبير علي اللاعبين الصغار والأسر من أجل دخول الأولاد الصغيرة للاختبارات.

ويشهد موسم الاختبارات قيام أكثر من ناد بإقامة اختبارات للناشئين في المحافظات، وهدفهم هو تحقيق أرباح مادية كبيرة من عملية بيع الاستمارات للمتقدمين الجدد، بالإضافة لتحقيق أرباح للوسطاء الذين يستقدمون اختبارات الناشئين، رغم أن الهدف المعلن لهم هو اختيار اللاعبين، وتوفير الراحة لهم للوصول لهم في محل إقامتهم .

المثير في عملية اختبارات الناشئين والأعداد الكبيرة التي تتقدم لتلك الاختبارات أن اللاعبين الذين يتم اختيارهم لا يتعدون أصابع اليد الواحدة في كل ناد، وفي بعض الأحيان يرفض عدد من الأندية هؤلاء اللاعبين ويتم الكشف بعد ذلك عن قبولهم في الناشئين بدوريات أوروبية.

وعلي النقيض فإن هناك عدد أندية قليل جدا يهتم بالفعل باختبارات الناشئين، سواء داخل النادي أو خارجه، ونظام عملية اكتشاف المواهب من أجل ضم لاعبين جدد، ولا تقوم باستغلال رغبة أولياء الأمور بظهور أولادهم بالأندية بتحقيق مكاسب مالية من وراء بيع الاستمارات بتحديد احتياجات فرق الناشئين وضم المواهب بأعمار سنية محددة.

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