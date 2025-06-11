المصري البورسعيدي يبدأ الجمعة في طرح استمارات اختبارات الناشئين

اختبارات الناشئين، أعلنت إدارة قطاع الناشئين بالنادي المصري البورسعيدي، عن بدء طرح استمارات اختبارات قطاعي الناشئين والبراعم من مواليد 2007 وحتى مواليد 2018 وذلك اعتبارًا من بعد غد الجمعة الموافق الثالث عشر من يونيو بملعب الهدف بالمدينة الرياضية وذلك من العاشرة صباحًا وحتى الخامسة عصرا.



وأكد النادي المصري أنه سيتم نقل مقر طرح استمارات الاختبارات إلى ملعب السيد متولي وذلك اعتبارًا من يوم السبت الموافق الحادي والعشرين من يونيو الجاري من الساعة الثانية عشر ظهرا وحتى الخامسة مساء.

المصري يشكل لجنة للإشراف على اختبارات قطاع الناشئين



أعلنت إدارة النادي المصري عن تشكيل لجنة الإشراف على اختبارات الناشئين للموسم الكروي الجديد 2026/2025.



وضمت اللجنة كل من الكابتن عباس نور الدين المدير الفني للقطاع رئيسًا للجنة الاختبارات، ومعه الجهاز الفني للاختبارات المشكل من الكابتن عمرو الشموتي والكابتن أحمد نبيه والكابتن وائل الجبالي، فيما يتكون جهاز حراس المرمى من الكابتن سيد الناغي مشرف حراس المرمى والكابتن ابراهيم صبح والكابتن محمد الشناوي



فيما يتكون الجهاز الإداري من الكابتن محمد المنصوري المدير الإداري للقطاع والكابتن السيد الجراحي والكابتن ابراهيم الصفتي مسئول شئون اللاعبين بينما يتولى الكابتن محمد حبيش مهام أخصائي العلاج الطبيعي والكابتن عادل فؤاد مهام المسئول المالي.

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