القوات المسلحة تنظم زيارة للملحقين العسكريين العرب والأجانب لعدد من المنشآت العسكرية

نظم جهاز الملحقين الحربيين زيارة لعدد من أعضاء التمثيل العسكرى العرب والأجانب المعتمدين لدى سفاراتهم بجمهورية مصر العربية إلى عدد من المنشآت العسكرية.

وجاء ذلك فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم أواصر التعاون العسكرى مع الدول الشقيقة والصديقة.

وبدأت الفعاليات بزيارة أحد تشكيلات قوات الدفاع الجوى حيث تم خلالها استعراض الدور الحيوى الذى تقوم به قوات الدفاع الجوى فى حماية المجال الجوى للدولة المصرية، أعقبها عقد لقاء مع الفريق ياسر الطودى قائد قوات الدفاع الجوى تناول دور ومهام الدفاع الجوى فى حماية سماء مصر على كافة الإتجاهات الإستراتيجية للدولة.

نشأة وتطور الكلية الجوية

كما تم تنظيم زيارة إلى الكلية الجوية شاهد الوفد خلالها فيلمًا تسجيليًا تناول نشأة وتطور الكلية والبطولات التى قدمها رجال القوات الجوية فى الحروب التى خاضتها القوات المسلحة خاصة خلال حرب أكتوبر 1973، فضلًا عن تنفيذ جولة تفقدية لعدد من المنشآت التعليمية داخل الكلية للتعرف على أحدث منظومات التدريب وأساليب التعليم المختلفة لتخريج أجيال مسلحة بالعلم والمعرفة قادرة على حماية الوطن.

وفى ختام الفعاليات أشار أعضاء الوفد إلى أهمية تنظيم تلك الزيارات للتعرف على إمكانيات وقدرات

القوات المسلحة بما يسهم فى تعزيز روابط العلاقات العسكرية وفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك بين الدول الشقيقة والصديقة

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