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رياضة

تقارير: آرسنال لم ينجح في التواصل مع نجم لايبزيج لضمه

بنجامين سيسكو،فيتو
بنجامين سيسكو،فيتو

انتشرت تقارير عالمية تفيد باهتمام نادي آرسنال الإنجليزي، بالتعاقد مع المهاجم السلوفيني بنجامين سيسكو لاعب نادي لايبزيج الألماني.

وبحسب Sky Germany، فإن آرسنال لم ينجح حتى الآن في التوصل لاتفاق مع لايبزيج بشأن صفقة  بنجامين سيسكو.

وأفادت الصحيفة أن اللاعب متطلع للانضمام إلى آرسنال.


ولفتت إلى أن النادي اللندني لم يتحرك بشكل حقيقي حتى الآن من أجل محاولة التعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا.


وأوضحت أن لايبزيج يريد مبلغ 80 مليون يورو مقابل بيع الهداف صاحب الطول الفارع اللاعب السابق لنادي ريد بول سالزبورج النمساوي.


الجدير بالذكر أن سيسكو تمكن من تسجيل 21 هدفا وصناعة 6 أهداف في الموسم المنقضي.

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