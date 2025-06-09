تقارير: آرسنال لم ينجح في التواصل مع نجم لايبزيج لضمه

انتشرت تقارير عالمية تفيد باهتمام نادي آرسنال الإنجليزي، بالتعاقد مع المهاجم السلوفيني بنجامين سيسكو لاعب نادي لايبزيج الألماني.

وبحسب Sky Germany، فإن آرسنال لم ينجح حتى الآن في التوصل لاتفاق مع لايبزيج بشأن صفقة بنجامين سيسكو.

وأفادت الصحيفة أن اللاعب متطلع للانضمام إلى آرسنال.



ولفتت إلى أن النادي اللندني لم يتحرك بشكل حقيقي حتى الآن من أجل محاولة التعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا.



وأوضحت أن لايبزيج يريد مبلغ 80 مليون يورو مقابل بيع الهداف صاحب الطول الفارع اللاعب السابق لنادي ريد بول سالزبورج النمساوي.



الجدير بالذكر أن سيسكو تمكن من تسجيل 21 هدفا وصناعة 6 أهداف في الموسم المنقضي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.