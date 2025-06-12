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رياضة

آرسنال يسعى للتعاقد مع طريد مانشستر يونايتد المتألق

إيلانجا، فيتو
إيلانجا، فيتو

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، أن نادي آرسنال مهتم بالتعاقد مع الجناح السويدي أنتوني إيلانجا، لاعب نوتنجهام فورست، خلال الانتقالات الصيفية الجارية، بعد تألقه اللافت هذا الموسم في البريميرليج.

60 مليون إسترليني قيمة إيلانجا حاليا

وبحسب صحيفة "ذا صن"، فإن إيلانجا، الذي تُقدّر قيمته السوقية بحوالي 60 مليون جنيه إسترليني، جذب أنظار عدة أندية من البريميرليج.

لكن آرسنال يُعد من أبرز المهتمين بخدماته، في ظل سعي المدرب ميكيل أرتيتا لتعزيز خياراته الهجومية استعدادًا للموسم الجديد.

أرقام إيلانجا هذا الموسم 

إيلانجا البالغ من العمر 23 عامًا، قدّم موسمًا مميزًا مع نوتنجهام فورست، حيث سجل 6 أهداف مع 11 تمريرة حاسمة، وكان من الركائز الأساسية في تشكيلة المدرب نونو إسبيريتو سانتو، التي أنهت الموسم في المركز السابع بالدوري الإنجليزي الممتاز.

ويمتاز اللاعب بسرعته العالية وقدرته على اللعب في أكثر من مركز هجومي، ما يجعله خيارًا مغريًا لآرسنال الباحث عن تنويع حلول الخط الأمامي، خاصة مع ضغط البطولات الأوروبية والمحلية في الموسم المقبل.

يذكر أن إيلانجا برز مع مانشستر يونايتد، لكنه لم يأخذ الفرصة الكاملة لإثبات قدراته، ما دفعه للانتقال إلى نوتنجهام فورست

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