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رياضة

الحذاء الذهبي الأوروبي، جيوكيريس يتفوق على محمد صلاح في السباق

جيوكيريس، فيتو
جيوكيريس، فيتو

يستمر الصراع بين هدافي الأندية الأوروبية في مختلف الدوريات على لقب الحذاء الذهبي للموسم الحالي 2024-2025.

وفاز الدولي الإنجليزي هاري كين مهاجم بايرن ميونخ بجائزة الحذاء الذهبي للموسم الماضي 2023-2024، بعدما سجل 36 هدفًا في الدوري الألماني، ليتفوق بفارق كبير عن أقرب منافسيه في مختلف الدوريات.

حيث جاء منافسه المباشر الغيني سيرهو جيراسي مهاجم شتوتجارت في المركز الثاني برصيد 28 هدفًا.

 

جيوكيريس يقترب من الحذاء الذهبي الأوروبي

المنافسة هذا الموسم مشتعلة للغاية بين الدوريات المختلفة، فثنائي البريميرليج محمد صلاح وإيرلينج هالاند يواصلان تسجيل الأهداف، والأمر ذاته بالنسبة لمهاجم برشلونة روبرت ليفاندوفسكي في الليجا وهاري كين في البوندسليجا، إلى جانب السويدي فيكتور جيوكيريس مع سبورتنج لشبونة في الدوري البرتغالي.

وسجل جيوكيريس 38 هدفا هذا الموسم في الدوري البرتغالي، بينما أحرز 28 هدفا حتى الآن في الدوري الإنجليزي الممتاز.

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محمد صلاح هالاند ليفاندوفسكي جيوكيريس هاري كين

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