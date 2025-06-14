تعرف على أصغر 5 لاعبين مشاركة في مونديال الأندية 2025

كأس العالم للأندية 2025، يعد تاكيشي وادا، لاعب أوراوا ريد دايموندز الياباني، الذي أكمل عامه السادس عشر الأسبوع الماضي، هو أصغر لاعب سيشارك في مونديال الأندية 2025 وفقا لموقع فيفا.

ويأتي جناح دورتموند ماتيس ألبرت (16 عامًا و24 يومًا عند انطلاق البطولة) ثاني أصغر اللاعبين مشاركة في كأس العالم للأندية، ويليه مدافع بايرن ميونيخ كاسيانو كيالا (16 عامًا و154 يومًا)، ثم لاعب خط وسط لوس أنجلوس جود تيري (16 عامًا و249 يومًا)، وأخيرا مهاجم بايرن ميونيخ مايك ويزدوم (16 عامًا و263 يومًا).

وتستعد الولايات المتحدة الأمريكية لاستضافة النسخة الأولى الموسعة من بطولة كأس العالم للأندية التي تنطلق منتصف يونيو وتستمر حتى 13 يوليو، بمشاركة 32 فريقًا من مختلف قارات العالم.

وتم تقسيم الفرق إلى ثماني مجموعات، تضم كل مجموعة أربعة أندية، حيث يتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى دور الـ16، لتبدأ بعدها مرحلة خروج المغلوب حتى المباراة النهائية.

وتشهد مونديال الأندية 2025 مشاركة أندية قوية مثل ريال مدريد، مانشستر سيتي، بايرن ميونخ، باريس سان جيرمان، بالإضافة إلى 5 أندية عربية تمثل قارات أفريقيا وآسيا، وهي العين الإماراتي والأهلي والهلال السعودي والترجي التونسي والوداد المغربي.

مجموعات كأس العالم للأندية 2025

المجموعة الأولى:

بالميراس (البرازيل) -بورتو (البرتغال) -الأهلي (مصر) - إنتر ميامي (الولايات المتحدة).

المجموعة الثانية

باريس سان جيرمان (فرنسا) -أتلتيكو مدريد (إسبانيا) -بوتافوجو (البرازيل) - سياتل ساوندرز (الولايات المتحدة).

المجموعة الثالثة:

بايرن ميونخ (ألمانيا) -أوكلاند سيتي (نيوزيلندا) -بنفيكا (البرتغال) -بوكا جونيورز (الأرجنتين).

المجموعة الرابعة:

تشيلسي (إنجلترا) لوس أنجلوس إف سي (الولايات المتحدة) - الترجي (تونس) - فلامنجو (البرازيل).

المجموعة الخامسة:

إنتر ميلان (إيطاليا) - أوراوا ريد دياموندز (اليابان) - مونتيري (المكسيك) - ريفر بليت (الأرجنتين).

المجموعة السادسة:

ماميلودي صن داونز (جنوب أفريقيا) - بروسيا دورتموند (ألمانيا) - أولسان هيونداي (كوريا الجنوبية) - فلومينينسي (البرازيل).

المجموعة السابعة

مانشستر سيتي (إنجلترا) - الوداد البيضاوي (المغرب) - العين (الإمارات)- يوفنتوس (إيطاليا).

المجموعة الثامنة

ريال مدريد (إسبانيا) - الهلال (السعودية) - باتشوكا (المكسيك) - ريد بول سالزبورج (النمسا).

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