صدام الحلم في مونديال الأندية 2025.. مواجهة عربية نارية بين عمر مرموش ورامي ربيعة.. نجم السيتي يبحث عن مجد جديد.. والعين الإماراتي يعيد بناء فريقه بصفقة الأهلي

يترقب عشّاق الكرة العربية والمصرية تحديدًا مواجهة من العيار الثقيل بين الدوليين المصريين رامي ربيعة وعمر مرموش، خلال منافسات كأس العالم للأندية 2025، والتي تقام لأول مرة بنظامها الموسّع على الأراضي الأمريكية.

ويصطدم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، الذي يضم عمر مرموش، بنادي العين الإماراتي بقيادة رامي ربيعة، ضمن منافسات المجموعة السابعة التي تضم أيضًا يوفنتوس الإيطالي والوداد المغربي، في مجموعة وُصفت بالأصعب في البطولة.

مرموش يبحث عن مجد جديد مع السيتي

انتقل عمر مرموش إلى مانشستر سيتي في واحدة من أغلى الصفقات في تاريخ اللاعبين العرب، قادمًا من آينتراخت فرانكفورت مقابل 75 مليون يورو، ليبدأ مرحلة جديدة مع العملاق الإنجليزي.

ويطمح مرموش إلى فرض نفسه ضمن تشكيلة بيب جوارديولا، لا سيما في ظل تراجع نتائج الفريق خلال الموسم الماضي، والذي شهد خروجه خالي الوفاض من كافة المسابقات: خسر الدوري لصالح ليفربول، وكأس الرابطة لصالح نيوكاسل، وودع دوري الأبطال على يد ريال مدريد، وسقط في نهائي كأس الاتحاد أمام كريستال بالاس.

بطولة كأس العالم للأندية تمثل بالنسبة له فرصة ذهبية لإثبات الذات وإعادة الثقة لجماهير السيتيزنز، وخصوصًا أن مشاركته في هذه البطولة قد تكون بوابته الأساسية لحجز مكان دائم في التشكيل الأساسي.

العين يعيد بناء فريقه.. وصفقة ربيعة الأبرز

على الجانب الآخر، تحرك نادي العين الإماراتي بشكل استثنائي استعدادًا للبطولة، حيث أعلن عن قائمة قوية تضم 8 صفقات جديدة أبرزها المدافع المصري رامي ربيعة، في صفقة انتقال حر.

ربيعة، بخبراته الكبيرة محليًا وقاريًا، يعتبر أحد عناصر القوة في تشكيل العين، ويُعوّل عليه الجهاز الفني كقائد لخط الدفاع في مواجهة الهجوم الكاسح لفريق مانشستر سيتي.

وتضم قائمة العين في البطولة عددًا كبيرًا من الأسماء البارزة، منها المغربي سفيان رحيمي، والحارس البرتغالي روي باتريسيو، إلى جانب عناصر شابة وطموحة من جنسيات مختلفة.

موعد المواجهة.. فجر 23 يونيو

تُقام المباراة المنتظرة بين مانشستر سيتي والعين يوم 23 يونيو على ملعب مرسيدس بنز أرينا، في مدينة أتلانتا الأمريكية، في الساعة الرابعة صباحًا بتوقيت القاهرة، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات.

وتمثل هذه المواجهة واحدة من أكثر مباريات البطولة ترقبًا، نظرًا لتواجد نجوم كبار من مختلف القارات، فضلًا عن القيمة الفنية العالية لها، خصوصًا مع تقارب المستويات وتكافؤ الطموحات.

صدام مصري بطابع عالمي

تُعد مباراة رامي ربيعة ضد عمر مرموش أول مواجهة رسمية بينهما على مستوى الأندية، مما يضيف بعدًا رمزيًا للقاء، خصوصًا لجماهير الكرة المصرية، التي تنتظر بفارغ الصبر رؤية نجمين من أبنائها يتنافسان على المسرح العالمي.

في بطولة بحجم كأس العالم للأندية وبمشاركة أندية من العيار الثقيل، يبقى التحدي الأكبر هو من يستطيع أن يفرض اسمه ويخطف الأنظار، مرموش مع السيتي، أم ربيعة مع العين؟ الجواب سيكون فجر 23 يونيو.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.