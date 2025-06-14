ياباني وبرازيلي يقودان طموحات أوراوا في مونديال الأندية 2025

كأس العالم للأندية 2025، يعول اوراوا ريد دياموندز الياباني علي الثنائي ريوما واتانابي والبرازيلي تياجو سانتانا في مشواره ببطولة كأس العالم للأندية 2025.

وتضم المجموعة الخامسة في مونديال الأندية كل من إنتر ميلان ومونتيري وريفر بليت وأوراوا ريد دياموندز.

ويعتبر الياباني ريوما واتانابي نجم الفريق بتسجيله 6 أهداف في الدوري، ويأتي خلفه البرازيلي تياجو سانتانا والذي أحرز 3 أهداف.

ويحتل الفريق الياباني المركز الثالث في جدول الترتيب بالمسابقة برصيد 34 نقطة بالتساوي مع كيوتو سانجا الوصيف.

وحقق أوراوا نجاحًا كبيرًا على الساحة القارية أكثر من المستوى المحلي، حيث فاز بالدوري الياباني مرة واحدة فقط (في عام 2006) لكنه حقق لقب دوري أبطال آسيا في ثلاث مناسبات (2007 و2017 و2022).

آخر لقب لدوري أبطال آسيا هو الذي حجز تذكرة الفريق إلى كأس العالم للأندية 2025 حيث احتل المركز الثاني في مجموعته، ولكنه تعافى سريعًا ليبلغ النهائي بفضل عدد من المباريات الرائعة في مراحل خروج المغلوب.

صفقات اوراوا ريد دياموندز

لم يبرم الفريق الياباني الذي توج بـ3 ألقاب في دوري أبطال آسيا، أي تعاقدات جديدة وسيدخل مونديال الأندية 2025 بنفس القائمة التي يمتلكها.

جدول مباريات المجموعة الخامسة في مونديال الأندية



الثلاثاء 17 يونيو

ريفر بليت ضد أوراوا ريد دايموندز- 10 مساءَ

الأربعاء 18 يونيو

مونتيري ضد إنتر ميلان - 4 صباحًا

السبت 21 يونيو

إنتر ميلان ضد أوراوا ريد دايموندز - 10 مساءً

الأحد 22 يونيو

ريفر بليت ضد مونتيري - 4 صباحًا

الخميس 26 يونيو



إنتر ميلان ضد ريفر بليت - 4 صباحًا

أوراوا ريدز ضد مونتيري - 4 صباحًا

وتستعد الولايات المتحدة الأمريكية لاستضافة النسخة الأولى الموسعة من بطولة كأس العالم للأندية 2025، التي تنطلق منتصف يونيو وتستمر حتى 13 يوليو، بمشاركة 32 فريقًا من مختلف قارات العالم.

وتم تقسيم الفرق إلى ثماني مجموعات، تضم كل مجموعة أربعة أندية، حيث يتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى دور الـ16، لتبدأ بعدها مرحلة خروج المغلوب حتى المباراة النهائية.

وتشهد البطولة مشاركة أندية قوية مثل ريال مدريد، مانشستر سيتي، بايرن ميونخ، باريس سان جيرمان، بالإضافة إلى 5 أندية عربية تمثل قارات أفريقيا وآسيا، وهي العين الإماراتي والأهلي والهلال السعودي والترجي التونسي والوداد المغربي.

مجموعات كأس العالم للأندية 2025



المجموعة الأولى:

بالميراس (البرازيل) -بورتو (البرتغال) -الأهلي (مصر) - إنتر ميامي (الولايات المتحدة).

المجموعة الثانية

باريس سان جيرمان (فرنسا) -أتلتيكو مدريد (إسبانيا) -بوتافوغو (البرازيل) - سياتل ساوندرز (الولايات المتحدة).

المجموعة الثالثة:

بايرن ميونخ (ألمانيا) -أوكلاند سيتي (نيوزيلندا) -بنفيكا (البرتغال) -بوكا جونيورز (الأرجنتين).

المجموعة الرابعة:

تشيلسي (إنجلترا) لوس أنغلوس إف سي (الولايات المتحدة) - الترجي (تونس) - فلامنغو (البرازيل).

المجموعة الخامسة:

إنتر ميلان (إيطاليا) - أوراوا ريد دياموندز (اليابان) - مونتيري (المكسيك) - ريفر بليت (الأرجنتين).

المجموعة السادسة:

ماميلودي صن داونز (جنوب أفريقيا) - بروسيا دورتموند (ألمانيا) - أولسان هيونداي (كوريا الجنوبية) - فلومينينسي (البرازيل).

المجموعة السابعة

مانشستر سيتي (إنجلترا) - الوداد البيضاوي (المغرب) - العين (الإمارات)- يوفنتوس (إيطاليا).

المجموعة الثامنة

ريال مدريد (إسبانيا) - الهلال (السعودية) - باتشوكا (المكسيك) - ريد بول سالزبورغ (النمسا).

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