سعادة في الأهلي بعد تألق زيزو في تدريبات الفريق استعدادا لـ مونديال الأندية

سادت حالة من السعادة مسئولي الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة خوسيه ريبيرو المدير الفني للفريق بعد التألق اللافت للنظر للاعب الفريق المنضم حديثا ً من صفوف نادي الزمالك أحمد السيد زيزو في تدريبات الفريق الأخيرة.

ولفت زيزو الأنظار إليه بعد تألقه في مران الفريق بالأمس وتسجيله أكثر من هدف في التقسمة القوية التي أقامها خوسيه ريبيرو في ختام مران الفريق وحرص ريبيرو وأعضاء الجهاز على تهنئة زيزو على مستواه اللافت للنظر.

ويدرس ريبيرو البدء بزيزو أساسيا في مباراة الفريق امام انتر ميامي المقرر إقامتها فجر بعد غدً الأحد في افتتاح مباريات الفريق ببطولة كاس العالم للأندية.

موعد مباراة الأهلي وإنتر ميامي

ومن المقرر إقامة مباراة الافتتاح لكأس العالم للأندية 2025 بين الأهلي وإنتر ميامي على ملعب هارد روك والذي يتسع لـ 64 ألف مشجع، في الثامنة مساء يوم 14 يونيو الجاري بتوقيت الولايات المتحدة، (3 فجر 15 يونيو بتوقيت القاهرة).

مواعيد مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية 2025

الأهلي أمام إنتر ميامي- (3 فجر 15 يونيو بتوقيت القاهرة) - ملعب هارد روك في ميامي.

الأهلي أمام بالميراس - (7 مساء 19 يونيو بتوقيت القاهرة) - ملعب ميتلايف في نيويورك.

الأهلي أمام بورتو - (4 فجر 24 يونيو بتوقيت القاهرة) - ملعب ميتلايف في نيويورك.

قائمة الأهلي في مونديال الأندية

حراس المرمى: محمد الشناوي – مصطفى شوبير – محمد سيحا - مصطفى مخلوف.

الدفاع: ياسر إبراهيم – أشرف داري – مصطفى العش – محمد هاني – عمر كمال – أحمد رمضان - يحيى عطية الله – كريم الدبيس – أحمد نبيل "كوكا" - خالد عبد الفتاح.

الوسط: مروان عطية – حمدي فتحي – أليو ديانج – محمد مجدي "أفشة" – إمام عاشور – محمد بن رمضان – أحمد رضا.

الهجوم: حسين الشحات – طاهر محمد طاهر – أشرف بنشرقي – محمود حسن "تريزيجيه" – نيتس جراديشار - وسام أبو علي – أحمد سيد "زيزو".

الإعلان عن قميص الأهلي الثاني

أعلنت الشركة الراعية للنادي الأهلي عن القميص الثاني للفريق فى الموسم الجديد بشكل رسمي عبر منصاتها صباح اليوم وذلك قبل 24 ساعة من ضربة البداية المونديالية أمام إنتر ميامي الأمريكي.

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