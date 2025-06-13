الجمعة 13 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

سعادة في الأهلي بعد تألق زيزو في تدريبات الفريق استعدادا لـ مونديال الأندية

أحمد السيد زيزو
أحمد السيد زيزو

 سادت حالة من السعادة مسئولي الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة خوسيه ريبيرو المدير الفني للفريق بعد التألق اللافت للنظر للاعب الفريق المنضم حديثا ً من صفوف نادي الزمالك أحمد السيد زيزو في تدريبات الفريق الأخيرة.

ولفت زيزو الأنظار إليه بعد تألقه في مران الفريق بالأمس وتسجيله أكثر من هدف في التقسمة القوية التي أقامها خوسيه ريبيرو في ختام مران الفريق وحرص ريبيرو وأعضاء الجهاز على تهنئة زيزو على مستواه اللافت للنظر.

ويدرس ريبيرو البدء بزيزو أساسيا في مباراة الفريق امام انتر ميامي المقرر إقامتها فجر بعد غدً الأحد في افتتاح مباريات الفريق ببطولة كاس العالم للأندية.

 

موعد مباراة الأهلي وإنتر ميامي 

ومن المقرر إقامة مباراة الافتتاح لكأس العالم للأندية 2025 بين الأهلي وإنتر ميامي على ملعب هارد روك والذي يتسع لـ 64 ألف مشجع، في الثامنة مساء يوم 14 يونيو الجاري بتوقيت الولايات المتحدة، (3 فجر 15 يونيو بتوقيت القاهرة).

مواعيد مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية 2025

الأهلي أمام إنتر ميامي-  (3 فجر 15 يونيو بتوقيت القاهرة) - ملعب هارد روك في ميامي.

الأهلي أمام  بالميراس - (7 مساء 19 يونيو بتوقيت القاهرة) - ملعب ميتلايف في نيويورك.

الأهلي أمام  بورتو -  (4  فجر 24 يونيو بتوقيت القاهرة) - ملعب ميتلايف في نيويورك.

قائمة الأهلي في مونديال الأندية  

حراس المرمى: محمد الشناوي – مصطفى شوبير – محمد سيحا - مصطفى مخلوف.

الدفاع: ياسر إبراهيم – أشرف داري – مصطفى العش – محمد هاني – عمر كمال – أحمد رمضان - يحيى عطية الله – كريم الدبيس – أحمد نبيل "كوكا" - خالد عبد الفتاح.

 

الوسط: مروان عطية – حمدي فتحي – أليو ديانج – محمد مجدي "أفشة" – إمام عاشور – محمد بن رمضان – أحمد رضا.

الهجوم: حسين الشحات – طاهر محمد طاهر – أشرف بنشرقي – محمود حسن "تريزيجيه" – نيتس جراديشار - وسام أبو علي – أحمد سيد "زيزو".

 

الإعلان عن قميص الأهلي الثاني

أعلنت الشركة الراعية للنادي الأهلي عن القميص الثاني للفريق فى الموسم الجديد بشكل رسمي عبر منصاتها صباح اليوم وذلك قبل 24 ساعة من ضربة البداية المونديالية أمام إنتر ميامي الأمريكي.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

زيزو اخبار الأهلي الإسباني خوسيه ريبيرو الأهلي وإنتر ميامي كأس العالم للأندية

مواد متعلقة

بيراميدز يدخل على خط المنافسة مع الأهلي لـ ضم لاعب البنك

الأهلي يهنئ نادي سيراميكا ببطولة كأس عاصمة مصر

الأكثر قراءة

بيراميدز يدخل على خط المنافسة مع الأهلي لـ ضم لاعب البنك

بعد هجمات إسرائيل على إيران، البترول تنفذ خطة طوارئ وتوقف إمدادات الغاز عن بعض المصانع

ضرب إيران

محكمة القضاء الإداري تنظر غدا دعوى عزل وزير التربية والتعليم

الأرصاد تكشف موعد انخفاض درجات الحرارة

نكسة يونيو الإيرانية، خبير يحدد السيناريوهات المستقبلية لنظام المرشد بالجمهورية الإسلامية

إيران.. نكسة الديكتاتوريات

بعد تألقه اللافت، لاعب البنك يقترب من الانتقال للأهلي

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الجمعة

تعرف على سعر الأرز بالسوق المحلية اليوم الجمعة

تعرف على أسعار السكر اليوم الجمعة في الأسواق

طن النترات يرتفع 1141 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، الأهلي مع بالميراس.. ريال مدريد ضد الهلال.. مانشستر سيتي أمام الوداد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء ساعة الإجابة يوم الجمعة وتوقيته وما قيل فيه

الإفتاء توضح فضل التبكير إلى صلاة الجمعة

وكيل أوقاف سوهاج يؤكد على أهمية غرس قيم الانتماء والولاء في نفوس النشء

المزيد
الجريدة الرسمية