بخطة من 10 محاور، أسيوط تستعد لامتحان 26 ألف طالب بالثانوية العامة

انتهت مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسيوط، من الاستعدادات النهائية لاستقبال امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2024 /2025، والعمل على تجهيز اللجان وإجراءات التأمين المشددة بالتعاون مع مديريات الأمن والصحة وغرفة عمليات المحافظة.

امتحانات الثانوية العامة 2025

وفي هذا السياق أعلن محمد إبراهيم دسوقي مدير مديرية التربية والتعليم بأسيوط ووكيل الوزارة إنهاء استعدادات المديرية لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٥/٢٠٢٤ المقرر انطلاقها الأحد ١٥ يونيو الجارى حيث يؤدي 26 ألفا و468 طالبا وطالبة الامتحانات في 76 لجنة امتحانية.

ووجه وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط بضرورة تعاون جميع الهيئات للانتهاء من كافة الإجراءات الخاصة لانطلاق امتحانات الثانوية العامة وفق خطة العمل المحددة تشمل 10 محاور.

وأكدت مديرية التربية والتعليم بأسيوط على توفير كافة التجهيزات اللازمة بمقر اللجان لاستقبال الطلاب والمراقبين وتوفير الأجواء اللازمة لأداء الامتحانات وتأمين اللجان وأماكن إقامة رؤساء اللجان والمراقبين وخطوط السير من وإلى اللجان وتوفير كافة احتياجاتهم.

توفير تهوية جيدة للطلاب داخل اللجان

وشدد تعليم أسيوط على توافر المراوح بكافة اللجان والتأكد من عملها بكفاءة لتوفير التهوية المناسبة وخلق مناخ ملائم للطلاب خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة.

كما شددت المديرية على توافر المياه المبردة بجميع اللجان لمساعدة الطلاب على التغلب على حرارة الجو ومساعدة الطلاب بتوفير بيئة مناسبة لهم جاء على رأس أولويات المديرية.

وأكد مسئولي مديرية التربية والتعليم بأسيوط على المرور على اللجان للتأكد من توفير كافة سبل الراحة بها قبل انطلاق الامتحانات والتأكد من صيانة دورات المياه وسلامة وسائل الإنارة وكفاءة الأثاث ومناسبته للمرحلة العمرية.

استراحات مناسبة لرؤساء اللجان والمراقبين

كما تم تجهيز وتوفير الاستراحات المناسبة والمجهزة لاستقبال رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل من خارج المحافظة.

وبالتعاون مع مديرية أمن أسيوط تم التشديد على تأمين اللجان الإمتحانية بالمدارس وتوفير كافة سبل الراحة والهدوء أثناء فترة الامتحان ومنع حالات الغش أو التجمهر أمام أو بمحيط اللجان.

توفير زائرة صحية وسيارة إسعاف مجهزة بكل لجنة

وبالتعاون مع مديرية الصحة أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط على توفير زائرة صحية فى كل لجنة امتحانية وتوفير سيارات الإسعاف المجهزة، وذلك حرصا على صحة وسلامة الطلاب والاستعداد لأي طوارئ.

منع دخول الطلاب إلى اللجان بأى أجهزة إلكترونية

كما تم إعلان كشوف المناداة وجداول الامتحانات فى أماكن ظاهرة بالمدارس والتنبيه على منع دخول الطلاب إلى اللجان بأى أجهزة الكترونية (موبايل، سماعات، ساعات سمارت) أو أي وسيلة للغش.

وتم التشديد على مراجعة كاميرات المراقبة داخل اللجان والتأكيد على صيانتها لرصد أى أعمال غش داخل اللجان ورصد أى مخالفات وذلك من خلال غرف العمليات لضمان انضباط سير الامتحانات بالإضافة إلى تشكيل غرفة عمليات بكل إدارة لتلقى أى بلاغات والتعامل معها بشكل فورى والمتابعة ومتصلة دائما مع غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط أن امتحانات الثانوية العامة مهمة وطنية مشددًا على ضرورة الإلتزام بالتعليمات الخاصة بضوابط الإمتحانات فى ضوء توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

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