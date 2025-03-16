الأحد 16 مارس 2025
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أخبار مصر

إقالة رئيس مدينة منفلوط بأسيوط لتدني مستوي الأداء في ملف التصالح

منال عوض، فيتو
منال عوض، فيتو
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أصدرت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية قرارًا بإقالة رئيس مدينة منفلوط بأسيوط من عمله ونقله إلى الديوان العام للمحافظة، وذلك بسبب سوء الأداء بالمركز علي مستوي ملف التصالح علي مخالفات البناء، وتدني مستوي الإنجاز والأداء ووتيرة العمل.

 

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وأشارت الدكتورة منال عوض إلى حرص الوزارة علي المتابعة المستمرة لأداء جميع القيادات التنفيذية بالمحافظات واستبعاد المقصرين منهم وتصعيد المتميزين.

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