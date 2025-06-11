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رياضة

السبت، انطلاق اختبارات الناشئين بنادي الإسماعيلي

اختبارات الناشئين
اختبارات الناشئين بنادي الإسماعيلي، فيتو

اختبارات الناشئين، تنطلق يوم السبت المقبل، الموافق ١٤ يونيو، اختبارات قطاع الناشئين بالنادي الإسماعيلي لموسم ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦، بداية من مواليد ۲۰۰۵ حتى مواليد ۲۰۱۸، وذلك تحت إشراف الكابتن محمود جابر، رئيس القطاع. 

مواعيد اختبارات الاسماعيلي 


وتنطلق اختبارات النادي الاسماعيلي يوميا بداية من الساعة 9 صباحا، عدا يوم الجمعة. 


وتقام اختبارات الناشئين بنادي الإسماعيلي على مدار أيام الأسبوع، بالملعب الفرعي ٢، على أن يتم دخول الراغبين في خوض الاختبارات من الباب الفرعي بشارع شبين الكوم. 

 

وعلى صعيد آخر أعلن النادي الإسماعيلي، رسميا التصعيد ضد قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، الصادر اليوم بإيقاف قيد النادي لفترتي قيد متتاليتين، وتوقيع غرامة مالية على النادي لعدم تنفيذ قرارات لجنة فض المنازعات الصادرة لصالح لاعبي النادي السابقين كارميلو وفراس شواط.

 

بيان رسمي من النادي الإسماعيلي 

وأصدر النادي الإسماعيلي بيانًا رسميًّا أعلن خلاله اعتراضه على قرار فيفا الصادر اليوم، بإيقاف قيد الدراويش وتوقيع غرامة مالية على النادي بقيمة 10 آلاف فرنك سويسري.

وأضاف النادي الإسماعيلي في بيانه: “يؤكد النادي أنه بدأ على الفور اتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة اللازمة للطعن على القرار، إما لإلغائه أو لوقف تنفيذه مؤقتا قبل بدء فترة انتقالات اللاعبين الجدد حيث إن الإدارة القانونية تتابع الملف عن كثب، وسيتم حسمه خلال الأيام القادمة. ويطمئن النادي الإسماعيلي جماهيره بأن الإدارة تبذل كل الجهود للحفاظ على حقوق النادي ومصالحه والانتهاء من هذا الملف في الوقت المناسب”.

وكان الإسماعيلي قد قضى الموسم الماضي بدون أي تعاقدات بسبب عقوبة مماثلة، حيث أنهى الفريق الدوري المصري الممتاز في المركز قبل الأخير ولكنه لم يهبط بسبب إلغاء الهبوط في الدوري المصري.

ولعب شواط لمدة موسم بصفوف الإسماعيلي وشارك خلاله في 22 مباراة وتمكن من تسجيل 8 أهداف وصنع 3 آخرين.

بينما لعب كارميلو مع الإسماعيلي لمدة 6 أشهر فقط ولم يشارك إلا في 4 مباريات وتمكن من تسجيل هدف وصناعة آخر.

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