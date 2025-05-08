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مواعيد اختبارات الناشئين بنادي المقاولون العرب 2025

مواعيد اختبارات الناشئين
مواعيد اختبارات الناشئين بنادي المقاولون العرب 2025، فيتو

اختبارات الناشئين، أعلن نادي المقاولون العرب مواعيد اختبارات الناشئين لكرة القدم 2025 بمقر النادي بالجبل الأخضر.

 

مواعيد اختبارات الناشئين بنادي المقاولون 2025

تبدأ اختبارات الناشئين لنادي المقاولون العرب يوم الإثنين الموافق 26/5/2025 من الساعة 8 صباحًا وجاءت المواعيد كالتالي:

أيام ( السبت/الإثنين/الأربعاء)
- البراعم مواليد (2018/2017/2016/2015/2014/2013/2012)
 

أيام (الأحد/الثلاثاء/ الخميس)
- الناشئين مواليد 
(2011/2010/2009/2008/2007/2006)


ومن المقرر تحديد مواعيد اختبارات مواليد 2005 بعد الامتحانات الدراسية علمًا بأن اختبارات الناشئين تقام في مقر نادي المقاولون العرب بمدينة نصر - الجبل الأخضر - القاهرة.

 

وكان نادي المقاولون العرب ضم 76 لاعبًا جديدًا لفرق الناشئين بعد الانتهاء من الاختبارات السنوية التي أقيمت بمقر النادي 2024، وجميع محافظات مصر في إطار السعي الدائم والمستمر من إدارة النادي لاكتشاف أفضل العناصر المميزة من اللاعبين الموهوبين.

 

عدد المقبولين من اختبارات الناشئين بالمقاولون 2024

5 لاعبين لفريق 2011  
14 لاعبًا لفريق 2012
9 لاعبين لفريق 2013
5 لاعبين لفريق 2014
28 لاعبا لفريق 2015
15 لاعبًا فريق 2016


وشملت الاختبارات لاعبين من عدة محافظات، منها القاهرة، الجيزة،، بني سويف، المنيا، الشرقية، الإسكندرية، المنوفية، الدقهلية، سوهاج، أسوان.

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