الأحد 01 يونيو 2025
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رياضة

من داخل المولد، الأهلي يعلن عودة لاعبه محمود تريزيجيه (فيديو)

تريزيجيه
تريزيجيه

نشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي عبر منصات التواصل الاجتماعي فيديو خاص بإعلان صفقة عودة محمود تريزيجيه لاعب الفريق الذي تم التعاقد معه لمدة خمس مواسم. 

 

اختبارات الناشئين 2025، أعلن النادي الأهلي مواعيد اختبارات الناشئين لكرة القدم موسم 2025-2026.

الأهلي يعلن موعد اختبارات الناشئين لكرة القدم 


وأعلن النادي الأهلي في بيان رسمي عن موعد بدء اختبارات الناشئين لكرة القدم الموسم 2025 - 2026، وذلك اعتبارًا من 14 يونيو الجاري في مقر النادي بمدينة نصر على ملاعب أكاديمية الأهلي.

 

موعد ومكان بيع استمارات اختبارات الناشئين بالأهلي 

وحدد النادي الأهلي موعد بيع الاستمارات بدءًا من الغد الموافق 2 يونيو حتى 5 يونيو، وتستأنف عملية البيع بعد عيد الأضحى المبارك بدءًا من 10 وحتى 12 يونيو، وذلك على بوابات النادي المختلفة بمقراته الأربعة في الجزيرة ومدينة نصر والشيخ زايد والقاهرة الجديدة من الساعة الواحدة ظهرا وحتى السادسة مساءً. 

الأعمار السنية في اختبارات الأهلي 

ويستقبل الأهلي المتقدمين لاختبارات الناشئين مواليد 2010، 2011،  2019.

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