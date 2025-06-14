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حوادث

التحقيقات: انفجار إطار وراء انقلاب ميكروباص على طريق جوزيف تيتو

حادث تصادم، فيتو
حادث تصادم، فيتو

 كشفت تحقيقات نيابة النزهة حول انقلاب سيارة ميكروباص بالركاب على طريق جوزيف تيتو بنزلة الكوبري في منطقة النزهة شرق القاهرة، ما أسفر عن إصابة 10 مواطنين بإصابات متفرقة، أن انفجار أحد إطارات السيارة هو السبب حيث أدى إلى فقدان السائق السيطرة عليها ومن ثم انقلبت. 


وكانت غرفة عمليات المرور تلقت إخطارا من الخدمات الأمنية المعينة على طريق جوزيف تيتو يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وسيارات الإسعاف، وتم الدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث لإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

 

وبالفحص تبين وقوع حادث انقلاب ميكروباص بنزلة كوبري جوزيف تيتو في منطقة النزهة مما أسفر عن إصابة 10 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتولى رجال المرور رفع آثار الحادث وعادت الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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نيابة النزهة منطقة النزهه شرق القاهرة غرفة عمليات المرور جوزيف تيتو

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