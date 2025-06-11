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حوادث

السرعة الزائدة وراء إصابة 10 أشخاص في انقلاب سيارة على طريق جوزيف تيتو

انقلاب سيارة ميكروباص،
انقلاب سيارة ميكروباص، فيتو

كشفت المعاينة الأولية لحادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق جوزيف تيتو، الذي أسفر عن إصابة 10 أشخاص، أن السرعة الزائدة وراء وقوع الحادث.

وأضافت المعاينة، أن عجلة القيادة اختلت من قائد السيارة بسبب السرعة الزائدة مما تسبب فى انقلابها على الطريق. 

إصابة 10 أشخاص بطريق جوزيف تيتو

وأصيب 10 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى طريق جوزيف تيتو، ما أدى إلى ظهور كثافات مرورية، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

حادث طريق جوزيف تيتو اليوم 

وكانت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، تلقت بلاغا من الخدمات المعينة بطريق جوزيف تيتو،  بوقوع حادث مرورى، وانتقل رجال المرور لمكان الواقعة وتم الدفع بالاوناش لرفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

وبالفحص تبين انقلاب سيارة ميكروباص على طريق جوزيف تيتو، مما أسفر عن إصابة 10 أشخاص وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم. 

وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. 

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