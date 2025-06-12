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«الطفولة والأمومة» يوقف زواج طفلة عمرها 15 عامًا بقاعة أفراح بالشرقية

د.سحر السنباطي،فيتو
د.سحر السنباطي،فيتو
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أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة، عن إحباط محاولة زواج طفلة تبلغ من العمر 15 عاما، بمركز ومدينة الحسينية بمحافظة الشرقية، حيث تلقت الإدارة العامة لنجدة الطفل بلاغا من أحد المواطنين يفيد باعتزام والد طفلة تزويجها دون بلوغها  السن القانونية الأمر الذي يعرضها للخطر.

ووجهت الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، بإحالة الواقعة إلى وحدة حماية الطفل بمحافظة الشرقية للتأكد من صحة الواقعة واتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية الطفلة من الخطر، حيث باشرت وحدة حماية الطفل الفرعية بمركز ومدينة الحسينية اختصاصاتها وانتقلت إلى محل سكن الطفلة وتبين لها صحة الواقعة.

وأوضحت "السنباطي" أنه فور التأكد من صحة الواقعة، تمت مخاطبة مكتب حماية الطفل والمسنين والأشخاص ذوي الإعاقة بمكتب المستشار النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتورطين، وسرعة إنقاذ الطفلة حيث تم إحالته إلى نيابة شمال الزقازيق الكلية حيث باشرت نيابة الحسينية الجزئية تحقيقاتها، وتم إحباط الزواج، وإيقاف الزفاف من داخل قاعة الفرح، وأخذ كافة التعهدات اللازمة على الأسرة بعدم إتمام الزواج إلا بعد بلوغ الطفلة السن القانوني للزواج.

رفع وعي الأهالي والأسر بضرورة حمايتهن من العنف وتمكينهن

وشددت "السنباطي"على أن المجلس القومي للطفولة والأمومة يتصدى لكافة الانتهاكات والممارسات الضارة التي تلحق بالفتيات، ويعمل على رفع وعي الأهالي والأسر بضرورة حمايتهن من العنف وتمكينهن، فلكل فتاة حقوق أساسية كالتعليم والصحة والحماية في  بيئة داعمة ومواتية لحقوقهن.  

ووجهت الدكتورة سحر السنباطي الشكر والتقدير إلى النيابة العامة ومكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين لجهودها في حماية الأطفال المعرضين للخطر، ووحدة حماية الطفل بمحافظة الشرقية ووحدتها الفرعية بمركز ومدينة الحسينية  لسرعة استجابتها في البلاغات الواردة إليها، ولجهودهم المبذولة في دعم وحماية الأطفال المعرضين للخطر.

ومن جانبه أكد صبري عثمان مدير الإدارة العامة لنجدة الطفل، أن هذه الواقعة مخالفة لحكم المادة 80 من الدستور فيما تضمنته من التزام الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال، ومخالفة أيضا لحكم المادة 96 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، في شأن تعريض الطفل للخطر.

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وشدد على ضرورة التواصل مع خط نجدة الطفل 16000 حال وجود انتهاكات تخص الأطفال، أو من خلال تطبيق الواتس آب على الرقم 01102121600، أو من خلال الصفحة الرسمية للمجلس القومي للطفولة والأمومة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

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الدكتورة سحر السنباطي المجلس القومى للطفولة والأمومة خط نجدة الطفل 16000 قاعات الافراح بالشرقية قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 مركز ومدينة الحسينية محافظة الشرقية

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