أطباء بالمنيا يسطرون ملحمة إنسانية داخل غرفة العمليات وينقذون مريضة ووليدها

كشفت النقابة العامة للأطباء عن تفاصيل ملحمة إنسانية قام بها أطباء داخل غرفة العمليات وأنقذوا مريضة ووليدها.

سجل المروءة الطبية والإنسانية

وقالت النقابة العامة للأطباء: بين جدران غرفة العمليات في أحد مراكز الولادة بمحافظة المنيا، كتبت صفحة مضيئة في سجل المروءة الطبية والإنسانية، أبطالها: الدكتور أشرف صيام، استشاري التخدير وأمين صندوق نقابة أطباء المنيا، والدكتور أيمن محب يوسف، أستاذ واستشاري أمراض النساء والتوليد بكلية طب المنيا.

كانت الأمور تسير كالمعتاد داخل غرفة العمليات، حيث تجرى عملية ولادة دقيقة تحت التخدير، والأم بين الحياة والموت، والطفل ما زال حديث الولادة يتلمس أنفاسه الأولى في الدنيا.

اندلاع حريق في مركز طبي بالمنيا

لكن فجأة، وخارج غرفة العمليات مباشرة، اندلع حريق في نفس المبنى، في ذات المركز الطبي.



وفي لحظة واحدة، انقلبت السكينة إلى فزع، لحظة تعجز فيها العقول عن اتخاذ القرار، لم يكن أمام الفريق الطبي من خيار سوى الاستمرار، بثبات لا يوصف.

والجراح يبادر بإغلاق بطن الأم بأقصى درجات الحرفية الممكنة، تحت ضغط الوقت واللهيب القريب، وطبيب التخدير، يحافظ على استقرار الحالة، ويطمئن الفريق رغم الخطر الداهم.

وحالما اطمأنوا إلى سلامة الأم وطفلها، بدأ فصل آخر من البطولة، الدكتور أشرف والدكتور أيمن تحمّلا مسؤولية إجلاء المريضة من غرفة العمليات، حرصًا على حياتها، ثم شرعا في التأكد من سلامة الجميع، من الكبار إلى الصغار، المرضى والعاملين على حد سواء، حتى بعد أن تعرضا لمضاعفات صحية بسبب الأدخنة، لم يغادرا المكان إلا بعد أن تأكدا من أن الكل بخير، ثم ركبا سيارة الإسعاف، وذهبا إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية، حيث تم حجزهما تحت الملاحظة.

وأكدت نقابة الأطباء أن ما فعله هذان الطبيبان، ومعهما الطاقم الطبي بأكمله، ليس مجرد أداء لمهمة مهنية، بل هو تجسيد حي لأخلاقيات الطب وإنسانية المهنة،هم لم ينقذوا مريضة وطفلًا فقط، بل حفظوا جوهر الرسالة الطبية في أوقات الاختبار الحقيقي.

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