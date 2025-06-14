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الصحة تنفذ قافلة لجراحات الجهاز الهضمي للأطفال بـ«طنطا العام»

الدكتور كريم أبوالمجد
الدكتور كريم أبوالمجد وفريقه الطبي المتخصص
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نفذت وزارة الصحة والسكان، قافلة طبية متخصصة في جراحات الجهاز الهضمي للأطفال، بمستشفى طنطا العام في محافظة الغربية، وبمشاركة الدكتور كريم أبوالمجد الخبير العالمي في جراحات الجهاز الهضمي، وفريق من كبار الأساتذة والاستشاريين.

زيارات الخبراء العالميين في جميع التخصصات بكافة محافظات الجمهورية

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن تنظيم  القافلة جاء في ضوء توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، بتعميم زيارات الخبراء العالميين في جميع التخصصات بكافة محافظات الجمهورية، حيث تم معاينة ومتابعة الحالات المعقدة في تخصص جراحات الجهاز الهضمي للأطفال.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن فعاليات القافلة الطبية سبقها أعمال تحضيرية مكثفة على مدار ثلاثة أيام، حيث استقبلت العيادات التحضيرية بالمستشفى 298 حالة، وتم تحديد 61 حالة، كانت الأكثر تعقيدا، للعرض على الدكتور كريم أبو المجد وفريقه الطبي المتخصص.

وتابع «عبدالغفار» أنه خلال عمل القافلة، تم الكشف على الحالات وتحويل 12 حالة لإجراء عمليات جراحية، و11 حالة لإجراء مناظير تشخيصية للجهاز الهضمي، بجانب تحويل حالتين لإجراء مناظير تداخلية متقدمة.

ومن جانبه، قال الدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة في محافظة الغربية، إن القافلة جاءت بمشاركة نخبة من أساتذة الجهاز الهضمي والمناظير من جامعة طنطا، مما أسهم في إثراء المناقشات وتبادل الخبرات بما يخدم مصلحة المرضى ويرتقي بالخدمات الطبية المقدمة.

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وأكدت وزارة الصحة والسكان التزامها المستمر بتقديم الرعاية الصحية المتخصصة لكافة المواطنين، والعمل على استقدام الخبرات العالمية لتطوير منظومة الرعاية الطبية، بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية نحو توفير خدمات صحية متقدمة وشاملة.

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