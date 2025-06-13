الصحة: نجاح جراحة دقيقة ونادرة لطفلة عمرها 3 أيام تعاني من ناسور مريئي

أعلنت وزارة الصحة عن نجاح الفريق الطبي بمستشفى الخانكة التخصصي، في إجراء جراحة دقيقة ونادرة لطفلة رضيعة لم يتجاوز عمرها ثلاثة أيام، كانت تعاني من ناسور رغامي مريئي من النوع C.

العيوب الخلقية النادرة

أكدت وزارة الصحة أن الطفلة تعاني من أحد العيوب الخلقية النادرة التي تؤدي إلى اتصال غير طبيعي بين المريء والقصبة الهوائية، والذي يشكل تهديدًا مباشرًا لحياة الطفلة نتيجة الاختناق وصعوبات التنفس الحادة.

أشارت وزارة الصحة انه تم تحديد موضع الناسور بدقة وفصله كليًا عن مجرى التنفس، ثم إعادة توصيل المريء بشكل سليم.



أكدت وزارة الصحة أن العملية استغرقت عدة ساعات، جرت خلالها كافة الإجراءات في بيئة جراحية معقمة وبإشراف مباشر من نخبة من المتخصصين في جراحات حديثي الولادة



أشارت وزارة الصحة أن المتابعة الدقيقة من فريق الحضانات بعد إجراء العملية لمنع حدوث أي مضاعفات وشارك في هذا الإنجاز الطبي فريق متميز من الجراحين، وأطباء التخدير، كما تولى فريق الحضانات المتابعة



وأكدت وزارة الصحة مشاركة طبيب الأشعة التشخيصية وفنيين الأشعة، وفريق المعامل، لضمان جاهزية الحالة للعمل الجراحي، كما قدم فريق تمريض العمليات جهدًا



يأتي هذا النجاح الطبي تأكيدًا على ما يشهده مستشفى الخانكة التخصصي من تطور نوعي في تقديم الرعاية الصحية، بفضل ما يضمه من كوادر طبية وتمريضية عالية التأهيل، وتجهيزات متقدمة في قسم الحضّانات ورعاية الأطفال المبتسرين

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