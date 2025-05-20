سمير صبرى.. محطات مهمة في حياة أشهر فنان شامل.. 138 فيلما رصيده السينمائي.. فيفي عبده تسببت في وقف برنامجه والسادات أعاده للشاشة.. واليوم تحل ذكراه

سمير صبرى، فنان شامل، يرقص ويغنى ويمثل وينتج أفلاما، ارتبط اسمه بالمهرجانات، غنى بلغات متعددة، لقب بأمير البهجة والفنان الاستعراضى، قدم أشهر البرامج التليفزيونية “ النادى الدولى، هذا المساء “، إلى جانب برنامج ”كان زمان” الذي استمر في تقديمه حتى وفاته، رحل فى مثل هذا اليوم عام 2022.



ولد الفنان سمير صبرى عام 1936 بالإسكندرية التى غنى لها إسكندرية مرية، درس بكلية فيكتوريا ومنها إلى كلية الآداب، وبعد انفصال والديه اصطحبه والده ليقيم فى القاهرة فجاور عبد الحليم حافظ فى نفس العمارة، وعن بداية عمله الفنى يقول في مذكراته: "لأنى أقيم مع عبد الحليم حافظ في عمارة واحدة وتعرفت عن طريقه على الفنانة لبنى عبدالعزيز التي قدمتني في برنامج "ركن الطفل" بالإذاعة وكانوا يعطونى 50 قرشا في الحلقة الواحدة، وتدرجت حتى عملت في البرنامج الأوروبى، ثم عملت برنامج "النادى الدولى" باللغة الإنجليزية بالإذاعة أيضا، وعندما كنت طالبا اختارونى مرافقا للأجانب أثناء مهرجان الإسكندرية عام 1965".

بعثة إلى إيطاليا للدراسة

أرسل وزير الإعلام الأسبق الدكتور عبد القادر حاتم، سمير صبرى فى بعثة إلى إيطاليا للدراسة وعندما عاد أسند إليه المخرج محمد سالم مهمة تقديم برنامج النادى الدولى للتليفزيون، واستمر فى تقديمه حتى أوقفه وزير الإعلام عبد المنعم الصاوى بسبب حلقة لقائه بالراقصة فيفى عبده التى صرحت فيه بأنها من ميت أبو الكوم مسقط رأس الرئيس أنور السادات، ثم عاد البرنامج بعد سنوات بقرار من السادات.

الفنان سمير صبرى

نظرا لأن سمير صبرى ممثل استعراضي اتجه إلى السينما فقدم أول أفلامه مع عادل إمام " البحث عن فضيحة"، تبعه مجموعة من الأفلام الخفيفة فى أدوار ثانوية لم ترق إلى البطولة منها (علاقات مشبوهة، الجلسة سرية، الإخوة الأعداء، الحرافيش، رسالة من تحت الماء، قصر الشوق، اذكرينى، الأحضان الدافئة، الوفاء العظيم، اللص والكلاب، المذنبون، جزيرة العشاق، التوت والنبوت).

138 فيلما رصيده الفنى

بحثا عن أدوار ملائمة لقدراته الفنية أسس سمير صبرى شركة إنتاج سينمائية، وكان آخر أعماله السينمائية فيلم "٢ طلعت حرب" إخراج مجدي أحمد علي، كما أسس مع السيناريست رفيق الصبان ويوسف شاهين وحسين كمال وسيد رويال نقابة فنية سميت باسم "الأحرار المنفتحين"، وبلغ رصيده الفني 138 فيلمًا، وعدد من البرامج التلفزيونية الحوارية الشهيرة منها (بدون كلام)، وبرنامجه الشهير هذا المساء، وبرنامج كان زمان فى الإذاعة.

سمير صبرى مع عادل إمام فى أحد أفلامه

فى وقت حرب أكتوبر نقل سمير صبرى للتليفزيون المصرى ما يجرى على خط النار فى حرب 73 من خلال الصور والتقارير، كما أنه بحكم صداقاته في الوسط الفنى لديه كم هائل من المعلومات والقصص والحكايات والمواقف، هى الآن ضمن قائمة التراث والتأريخ بشهادات العقول المصرية السياسية والفنية التى تعتبر مرجعية لتاريخ البلاد.

فلانتينو آخر أعماله على الشاشة الصغيرة

إلى جانب السينما قدم الفنان سمير صبرى مجموعة متنوعة من المسلسلات التلفزيونية التى تفرغ لها فى أواخر سنواته؛ منها ملكة في المنفى، حضرة المتهم أبي، نظرية الجوافة، مأمون وشركاه، قضية رأى عام مع يسرا، وكان آخر ظهور له مع عادل إمام وداليا البحيرى فى مسلسل " فلانتينو".





سمير صبرى



عن برامجه الحوارية يقول الفنان سمير صبرى: تقابلت مع أشهر السياسيين على الساحة العربية والعالمية بالجهد والمثابرة، وليس عن طريق الإنترنت كما يحدث هذه الأيام في أغلب اللقاءات؛ فقابلت تقى الدين الصلح والسلطان قابوس والملك حسين ورئيس وزراء بريطانيا اللورد هيوم، إلى جانب أشهر الفنانين في مصر والعالم والفضل كله يرجع إلى مجموعة المعدين الذين كنت أعمل معهم عماد أديب ومفيد فوزى وعبد العاطى حامد وعبده مباشر وغيرهم".

نزاع على الثروة بعد الرحيل

وفى مثل هذا اليوم 20 مايو عام 2022 رحل الفنان سمير صبرى داخل أحد فنادق القاهرة، عن عمر 86 عامًا بعد صراع مع المرض، وبعد رحيله مباشرة ثارت الشائعات والجدل حول ورثة ثروته، وهل له ابن، ودعت ابنة شقيقته إلى الحفاظ على تراث سمير صبرى من الضياع بين الورثة بعد عرض ورثته شقته للبيع.

تكريم ملك الاستعراض

وتم تكريم الفنان سمير صبري في مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ 43 عام 2021، عن مجمل أعماله الفنية التي قدمها خلال مسيرته الطويلة المثمرة بالأعمال الناجحة، كما قررت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط فى الدورة 38 برئاسة الناقد الأمير أباظة إهداء اسم الفنان الراحل سمير صبري وسام ملك الاستعراض تقديرا لما قدمه فى مجال الاستعراض والغناء والتمثيل.

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