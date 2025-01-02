نجوى إبراهيم: محمد صلاح رجل العام وهذه سيدة 2024

قالت الإعلامية الشهيرة نجوى إبراهيم أن لاعب منتخب مصر وليفربول محمد صلاح هو رجل العام.

نجوي إبراهيم تكشف عن رجل وسيدة العام

وأضافت نجوى إبراهيم خلال برنامجها الإذاعي “بيت العز” الذي يُبث عبر موجات fm: ان السبب وراء اختياري لمحمد صلاح كرجل العام كونه رجل خلوق وقوي، واصفة إياه بالعظيم لانه يمتلك قيم وتربية وطموح من طراز خاص.

وأضافت نجوى إبراهيم خلال برنامجها الإذاعي: أما عن سيدة العام فهى الفنانة نشوى مصطفى، قائلة عنها فنانة جميلة وست الستات الحقيقية، عزائي واحترامي لصبرك على ما ممرتي بيه طوال العام الماضي التي اختتم برحيل زوجك، وما أظهرتيه من تقدير لزوجك الراحل وحرصك على ترجي الناس فى الصلاة عليه كان من أبدع المشاهد فى العام المنصرم

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