اللقطات الأولى لحريق مطار "مهرآباد" في طهران بعد غارات إسرائيلية جديدة (فيديو)

أفادت وسائل إعلام إيرانية باشتعال النيران في مطار مهرآباد في طهران، اليوم السبت، بعد أنباء عن وقوع انفجار في المنطقة.

واشتعلت نيران وتصاعد دخان كثيف من مطار مهرآباد في العاصمة الإيرانية السبت، وفق مراسل وكالة فرانس برس، في حين أفادت وسائل إعلام محلية بوقوع انفجار في المنطقة.

Footage published by Iranian media shows large columns of smoke and fire at Mehrabad airport in western Tehran. pic.twitter.com/1sLvWTVr6R June 13, 2025

ونشرت وكالة "إسنا" فيديو يُظهر تصاعد دخان كثيف من منطقة المطار في غرب طهران، فيما أفادت وكالة مهر للأنباء بوقوع "انفجار" هناك.

كذلك أفادت وسائل إعلام إيرانية، فجر السبت، بسماع دوي انفجارات قوية في شرق طهران.

وتبادلت إيران وإسرائيل شن الغارات الجوية في وقت مبكر اليوم السبت بعد أن نفذت إسرائيل هجومًا كبيرًا لها ضد إيران، الجمعة، في محاولة لمنعها من تطوير سلاح نووي.

ودوَّت صفارات الإنذار في تل أبيب والقدس مما دفع السكان إلى الملاجئ.

Precision strikes reported deep inside Tehran, Israeli munitions allegedly hit IRIAF sites within Mehrabad Airport and an industrial complex in Chahardang. If confirmed, this marks a doctrinal break: no longer targeting proxies or frontier radars, but state-core assets. pic.twitter.com/00x7lYbzmT — Thomas Keith (@iwasnevrhere_) June 14, 2025

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه جرى تفعيل أنظمة الدفاع الجوي التابعة له لاعتراض الصواريخ الإيرانية.

وذكرت خدمة الإسعاف الإسرائيلية أن 34 شخصًا أصيبوا الجمعة في منطقة تل أبيب، معظمهم بإصابات طفيفة.

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