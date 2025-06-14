اللقطات الأولى لإطلاق موجة جديدة من الصواريخ الإيرانية على إسرائيل (فيديو)

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، رصد دفعة جديدة من الصواريخ أطلقت من إيران تجاه إسرائيل.

وقال جيش الاحتلال في بيان إن منظومات الدفاع الجوي تعمل على اعتراض الصواريخ الإيرانية.

وأصدرت القوات الإسرائيلية أوامر للمدنيين بالدخول إلى الملاجئ.

وذكرت وسائل إعلام عبرية أن صفارات الإنذار دوت في مناطق واسعة من إسرائيل.

ومن جانبها أكدت وكالة أنباء فارس الإيرانية بإطلاق موجة جديدة من الصواريخ الإيرانية باتجاه إسرائيل.

وأورد التلفزيون الرسمي الإيراني "دفعة جديدة من الهجمات الصاروخية الإيرانية على إسرائيل انطلاقًا من طهران وكرمنشاه"، المدينة الواقعة في غرب إيران.

IMPACT IN CENTRAL TEL AVIV pic.twitter.com/XnJih8vBTk — Iran Observer (@IranObserver0) June 13, 2025

وسمعت صفارات الإنذار في القدس للتحذير من الهجمات الإيرانية الجديدة.

وتم رصد انفجارات عنيفة في سماء تل أبيب إثر التصدي لضربات صاروخية إيرانية.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بسقوط صاروخ إيراني في تل أبيب.

⚡️BREAKING



More Missiles launched from Iran pic.twitter.com/pvSOKuJ2bg — Iran Observer (@IranObserver0) June 13, 2025

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات قالوا إنها لسقوط صاروخ في تل أبيب.

وفي القدس، قتلت إسرائيلية متأثرة بإصابة نتيجة الضربات الإيرانية، مساء الجمعة.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد أفادت بإصابة 63 شخصًا من جرّاء الضربات الصاروخية الإيرانية يوم الجمعة.

وفي المقابل، قال سفير إيران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني، مساء الجمعة، إن 78 شخصًا بينهم مسؤولون عسكريون كبار قتلوا، وأصيب أكثر من 320، جرّاء الهجمات الإسرائيلية على إيران.

واتهم إيرواني واشنطن بأنها قدمت معلومات استخباراتية ودعما سياسيا لضربات إسرائيل.

وأضاف أن "أمريكا متواطئة من خلال المساعدة والتمكين لهذه الجرائم وتتحمل نصيبًا في المسؤولية الكاملة عن العواقب".

وشدد أنه "على مجلس الأمن إدانة هجمات إسرائيل غير الشرعية".

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