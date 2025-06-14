إسرائيل تعلن تدمير منشأة لإعادة تحويل اليورانيوم المخصب في أصفهان

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، أن مقاتلات إسرائيلية نفذت هجومًا على المنشأة النووية إيرانية في منطقة أصفهان.

وقال أدرعي إن المنشأة المستهدفة تستخدم في عملية إعادة تحويل اليورانيوم المخصب، وهي المرحلة التالية بعد تخصيب اليورانيوم ضمن خطوات إنتاج السلاح النووي.

#فيديو جيش الدفاع هاجم المنشاة النووية في منطقة أصفهان



⭕️ أكملت طائرات سلاح الجو الحربية اليوم هجومًا على المنشأة النووية التابعة للنظام الإيراني في منطقة أصفهان.



⭕️في المنشأة تجرى عملية اعادة تحويل لليورانيوم المخصب، وهي المرحلة التالية بعد تخصيب اليورانيوم ضمن عملية إنتاج… pic.twitter.com/gexP6rBxrd June 13, 2025

وأوضح أن الهجوم أسفر عن تدمير مبنى مخصص لإنتاج اليورانيوم المعدني، بالإضافة إلى بنية تحتية لتحويل اليورانيوم المخصب، ومختبرات وبنى تحتية أخرى مرتبطة بـالبرنامج النووي الإيراني.

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