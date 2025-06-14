السبت 14 يونيو 2025
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خارج الحدود

إسرائيل تعلن تدمير منشأة لإعادة تحويل اليورانيوم المخصب في أصفهان

المنشأة الإيرانية،
المنشأة الإيرانية، فيتو

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، أن مقاتلات إسرائيلية نفذت هجومًا على المنشأة النووية إيرانية في منطقة أصفهان.

وقال  أدرعي إن المنشأة المستهدفة تستخدم في عملية إعادة تحويل اليورانيوم المخصب، وهي المرحلة التالية بعد تخصيب اليورانيوم ضمن خطوات إنتاج السلاح النووي.

وأوضح أن الهجوم أسفر عن تدمير مبنى مخصص لإنتاج اليورانيوم المعدني، بالإضافة إلى بنية تحتية لتحويل اليورانيوم المخصب، ومختبرات وبنى تحتية أخرى مرتبطة بـالبرنامج النووي الإيراني.

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