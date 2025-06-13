جروسي: الإشعاع النووي انتشر تحت الأرض في نطنز وقد نخلي أصفهان بالكامل

قال رفائيل جروسي رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، اليوم الجمعة، إن الإشعاع النووي انتشر تحت الأرض في منشأة نطنز.

وأوضح جروسي أن نتيجةً لذلك، قد تُخلي السلطات الإيرانية أصفهان بالكامل.

وكانت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أعلنت قبل وقت سابق من اليوم، أن الضربات الإسرائيلية تسببت بأضرار مادية في منشأة تخصيب اليورانيوم في نطنز، فيما أفادت القناة 12 الإسرائيلية بتدمير المنشأة المذكورة.

وقالت هيئة الطاقة الذرية الإيرانية إن صمت رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جـروسي هو تواطؤ ونعتقد أن الوكالة أضحت أداة بيد الكيان الصهيوني.

وأضافت منظمة الطاقة الذرية الايرانية أن العدوان الاسرائيلي على منشأة نطنز هي نتيجة عدم التزام الوكالة الدولية للطاقة النووية بالمهنية والحياد السياسي.

وتابعت أن الضغوط السياسية والعسكرية لن تخل بعزيمة علماء وخبراء النووي الإيراني بل ستزيد من إصرارنا على المضي قدمًا في مسيرة تطوير الصناعة النووية، مؤكدة أن هجوم إسرائيل هزيمة للوكالة الدولية لتقصيرها غير المبرر وعدم قيام مديرها بواجبه.

وكان جروسي، قال إن سلطات إيران أبلغت الوكالة بأن محطة بوشهر للطاقة النووية لم تتعرض لأي هجوم إسرائيلي.

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