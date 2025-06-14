في 10 دقائق فقط، مسؤول إسرائيلي رفيع يكشف تفاصيل اغتيال قيادات كبيرة في إيران

كشف مسؤول إسرائيلي رفيع في تصريح لإذاعة الجيش تفاصيل اغتيال قيادات كبيرة في إيران مقارنة باغتيال قيادات في حزب الله اللبناني.



وذكر المسؤول رفيع المستوى أن سلسلة الاغتيالات ضد حزب الله استغرقت 10 أيام بينما في إيران احتاجت تل أبيب لـ 10 دقائق فقط.

وقال المسؤول الدفاعي لإذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي إن "الضربة الأولى استهدفت أهدافًا للدفاع الجوي، وصواريخ أرض - أرض، وعددًا كبيرًا من كبار المسؤولين الإيرانيين بهدف تحييدهم".

وأضاف أن توقيتها تم بدقة بالغة، حيث استهدفت في وقت واحد هيئة الأركان العامة الإيرانية والعلماء النوويين في جميع أنحاء إيران.

وتابع قائلًا: "إذا حققت هذه الضربة الأولية أهدافها، فإن ما ألحقناه بمسؤولي حزب الله الكبار في 10 أيام ألحقناه بإيران في 10 دقائق".

ومنذ فجر الجمعة، بدأت إسرائيل وبدعم ضمني من الولايات المتحدة، هجومًا واسعًا على إيران بأكثر من 200 مقاتلة أطلقت عليه اسم "الأسد الصاعد"، قصفت خلاله منشآت نووية وقواعد صواريخ بمناطق مختلفة واغتالت قادة عسكريين بارزين وعلماء نوويين.

وشمل القصف الإسرائيلي العاصمة طهران، وتبريز، ومنشأة نطنز النووية في أصفهان، ومدن لرستان، وكرمانشاه، وشيراز، وخوزستان، وهمدان، وقم.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن هجومه "الاستباقي" الذي يتواصل على موجات متتالية، جاء بتوجيهات من المستوى السياسي.

وفي المقابل، أكدت إيران حقها الشرعي في الرد على الهجوم، وشنت هجومًا صاروخيًّا واسعًا على إسرائيل.

وانطلقت الإجراءات الجوابية الإيرانية مباشرة بعد أن خاطب المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية علي خامنئي الإيرانيين ووعدهم بالرد على إسرائيل بقوة.

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