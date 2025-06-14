انتشار فرق الإنقاذ والإغاثة في عدة مناطق بإسرائيل وتقارير عن وقوع إصابات

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، انتشار فرق الإنقاذ والإغاثة في عدة مناطق وتقارير عن وقوع إصابات بعد إطلاق موجة جديدة من الصواريخ الإيرانية تجاه إسرائيل.

كما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بإصابة صاروخ إيراني منطقة إستراتيجية إلى الجنوب من "تل أبيب".

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، رصد دفعة جديدة من الصواريخ أطلقت من إيران تجاه إسرائيل.

وقال جيش الاحتلال في بيان إن منظومات الدفاع الجوي تعمل على اعتراض الصواريخ الإيرانية.

وأصدرت القوات الإسرائيلية أوامر للمدنيين بالدخول إلى الملاجئ.

وذكرت وسائل إعلام عبرية أن صفارات الإنذار دوت في مناطق واسعة من إسرائيل.

ومن جانبها أكدت وكالة أنباء فارس الإيرانية بإطلاق موجة جديدة من الصواريخ الإيرانية باتجاه إسرائيل.

وأورد التلفزيون الرسمي الإيراني "دفعة جديدة من الهجمات الصاروخية الإيرانية على إسرائيل انطلاقًا من طهران وكرمنشاه"، المدينة الواقعة في غرب إيران.

وسمعت صفارات الإنذار في القدس للتحذير من الهجمات الإيرانية الجديدة.

وتم رصد انفجارات عنيفة في سماء تل أبيب إثر التصدي لضربات صاروخية إيرانية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.