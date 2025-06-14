السبت 14 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

انخفاض الزبدية، أسعار المانجو اليوم السبت 14 يونيو 2025

سعر المانجو اليوم
سعر المانجو اليوم في سوق العبور، فيتو

أسعار المانجو اليوم، سجلت أسعار المانجو اليوم السبت الموافق 14 يونيو 2025، تباينًا ملحوظًا في سوق العبور لجملة الفاكهة والخضروات، وتصل لـ 13 صنفًا مطروحة في سوق الجملة. 

<strong>سعر المانجو اليوم في سوق العبور، فيتو</strong>
سعر المانجو اليوم في سوق العبور، فيتو

أسعار المانجو في سوق العبور اليوم

وتستعرض «فيتو» أسعار المانجو في سوق العبور، اليوم السبت 14 يونيو 2025، وتشمل عدة أنواع هي العويس، الهندي، التيمور، الزبدية، البلدي، الفونس، الفص، الصديقة، الجولك، السكري، التومي، فجر كلان، النعومي؛ في السطور الآتية: 

<strong>سعر المانجو اليوم في سوق العبور، فيتو</strong>
سعر المانجو اليوم في سوق العبور، فيتو

أسعار المانجو في سوق العبور للجملة

  1. تراوحت أسعار المانجو عويس من 25 إلى 55 جنيهًا للكيلو.
  2. تراوحت أسعار المانجو هندي من 25 إلى 35 جنيهًا للكيلو.
<strong>سعر المانجو اليوم في سوق العبور، فيتو</strong>
سعر المانجو اليوم في سوق العبور، فيتو

سعر كيلو المانجو اليوم في سوق العبور للجملة

  1. تراوح سعر كيلو مانجو تيمور من 25 إلى 35 جنيهًا.
  2. تراوح سعر المانجو زبدية بين 20 و38 جنيهًا للكيلو، بانخفاض جنيهين عن سعرها السابق.
<strong>سعر المانجو اليوم في سوق العبور، فيتو</strong>
سعر المانجو اليوم في سوق العبور، فيتو

سعر المانجو في سوق العبور للجملة

  1. تراوح سعر كيلو مانجو بلدي بين 15 و25 جنيهًا.
  2. تراوحت أسعار كيلو المانجو الفونس بين 30 و40 جنيهًا.
<strong>سعر المانجو اليوم في سوق العبور، فيتو</strong>
سعر المانجو اليوم في سوق العبور، فيتو

سعر المانجو اليوم في سوق العبور اليوم

وعن باقي أسعار المانجو في سوق العبور اليوم، فجاءت كالآتي: 

 

<strong>سعر المانجو اليوم في سوق العبور، فيتو</strong>
سعر المانجو اليوم في سوق العبور، فيتو

أسعار المانجو اليوم في سوق العبور

  1. تراوحت أسعار كيلو المانجو الفص بين 70 و100 جنيه.
  2. تراوحت أسعار المانجو صديقة بين 20 و50 جنيهًا للكيلو.
<strong>سعر المانجو اليوم في سوق العبور، فيتو</strong>
سعر المانجو اليوم في سوق العبور، فيتو

أسعار المانجو في سوق العبور للجملة

  1. تراوح سعر المانجو جولك بين 30 و40 جنيهًا للكيلو.
  2. تراوحت أسعار كيلو المانجو السكري بين 20 و50 جنيهًا.
<strong>سعر المانجو اليوم في سوق العبور، فيتو</strong>
سعر المانجو اليوم في سوق العبور، فيتو

أسعار كيلو المانجو في سوق العبور للجملة

  1. تراوح سعر مانجو تومي بين 25 و35 جنيهًا للكيلو.
  2. تراوحت أسعار كيلو المانجو فجر كلان بين 25 و35 جنيهًا.
  3. تراوحت أسعار كيلو المانجو النعومي بين 30 و40 جنيهًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المانجو اسعار المانجو أسعار المانجو اليوم سعر المانجو سعر المانجو اليوم سعر مانجو عويس المانجو العويس سعر مانجو سوق العبور سعر المانجو فص سعر مانجو سكري سعر المانجو نعومي موقع فيتو فيتو سعر كيلو المانجو أسعار كيلو المانجو سعر كيلو مانجو أسعار كيلو مانجو

مواد متعلقة

هل تواصل أسعار الدواجن الانخفاضات خلال الفترة المقبلة؟ الشعبة تجيب

ارتفاع كبير في أسعار الفراخ البيضاء اليوم السبت 14 يونيو 2025

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع البطاطس والخيار والفاصوليا واستقرار الليمون والثوم

سعر السمك اليوم السبت 14 يونيو 2025، انخفاض البلطي وارتفاع كبير في 3 أصناف

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض جديد في التفاح والخوخ والبرقوق

ارتفاع طن النترات العادي 2592 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

ارتفاع البتلو 56 جنيها، أسعار اللحوم اليوم السبت في الأسواق

استقرار أسعار الكتكوت الأبيض والبط اليوم الجمعة 13 يونيو 2025

الأكثر قراءة

أسعار الذهب صباح اليوم السبت في مصر (آخر تحديث)

ارتفاع كبير في أسعار الفراخ البيضاء اليوم السبت 14 يونيو 2025

إسرائيل لن تهاجم مصر، توفيق عكاشة: الحرب تستمر أسابيع ونجل شاه إيران يستعد لساعة الصفر

برقم الجلوس، خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة

هل قتل خامنئي في الضربة الإسرائيلية؟ خبير إسرائيلي يكشف عن عملية اختراق كبيرة وما يحدث في مخبأ المرشد

حصيلة القتلى والمصابين الإسرائيليين جراء 12 ساعة قصف إيراني

ثاني أيام الحرب، غارات إسرائيلية تستهدف مواقع صواريخ الحرس الثوري الإيراني

في اليوم العالمي.. الصحة العالمية تكشف فوائد وشروط التبرع بالدم

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الجمعة

أسعار الشوفان في الأسواق اليوم الجمعة 13/6/2025

استقرار أسعار السكر اليوم بالسوق المحلية

تعرف علي سعر كيلو الأرز اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

10 تحذيرات لطلاب الثانوية العامة 2025 قبل انطلاق الامتحانات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأزهر للفتوى عن حكم زيارة قبر النبي: من أعظم الطاعات وأجل القربات

تفسير رؤية السجن في المنام وعلاقتها بمواجهة المشاكل والصعوبات

آل البيت النبوي في مصر.. السيدة عائشة بنت جعفر الصادق عروس آل البيت

المزيد
الجريدة الرسمية