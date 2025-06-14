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اقتصاد

سعر السمك اليوم السبت 14 يونيو 2025، انخفاض البلطي وارتفاع كبير في 3 أصناف

سعر السمك اليوم في
سعر السمك اليوم في سوق العبور، فيتو

سعر السمك اليوم، سجلت أسعار السمك والجمبري، تباينًا ملحوظًا، وفق آخر تحديث، اليوم السبت الموافق 14 يونيو 2025، في سوق العبور للجملة.

 

أسعار السمك والجمبري اليوم

تستعرض «فيتو»  سعر السمك والجمبري في سوق العبور للجملة اليوم السبت الموافق 14 يونيو 2025، في السطور الآتية:

<strong>سعر السمك اليوم في سوق العبور</strong>
سعر السمك اليوم في سوق العبور

سعر السمك اليوم في سوق العبور

  • تراوح سعر كيلو السمك البلطي ممتاز من 81 إلى 85 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.
  • تراوحت أسعار البلطي متوسط الحجم من 74 إلى 80 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر بلطي أسواني من 30 إلى 80 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر قشر بياض من 170 إلى 270 جنيها للكيلو، بارتفاع 20 جنيها عن سعره السابق.
  • تراوح سعر بياض أملس بلدي من 1420 إلى 240 جنيها للكيلو.
  • تراوح سعر ثعابين من 100 إلى 550 جنيهًا للكيلو.
<strong>سعر السمك اليوم في سوق العبور</strong>
سعر السمك اليوم في سوق العبور

أسعار السمك

  • تراوح  سعر المكرونة سويسي من 120 إلى 180 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر كيلو المكرونة مجمدة من 30 إلى 60 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو سمك موسى من 230 إلى 330 جنيهًا، بانخفاض 10 جنيهات عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو السبيط، من 230 إلى 330 جنيهًا، بانخفاض 10 جنيهات عن سعره السابق.
<strong>سعر السمك اليوم في سوق العبور</strong>
سعر السمك اليوم في سوق العبور

سعر الأسماك اليوم في سوق العبور

  • تراوح سعر كيلو سمك القرش من 100 إلى 150 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو سمك حدادي من 30 إلى 50 جنيهًا، بارتفاع 10 جنيهات عن سعره السابق.

سعر كيلو الكابوريا

  • تراوح سعر كيلو الكابوريا من 120 إلى 180 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو المرجان مجمد من 30 إلى 60 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو البربون مجمد من 30 إلى 60 جنيهًا.
<strong>سعر السمك اليوم في سوق العبور</strong>
سعر السمك اليوم في سوق العبور

أسعار السمك اليوم

  • تراوح سعر الجمبري حجم وسط مجمد من 175 جنيهًا إلى 475 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر الجمبري حجم صغير طازج من 190 جنيهًا إلى 410 جنيهات للكيلو، بارتفاع 10 جنيهات عن سعره السابق.
  • تراوح سعر البوري حجم كبير من 130 جنيهًا إلى 220 جنيها.
  • تراوح سعر البوري حجم وسط من 70 جنيها إلى 120 جنيها.
  • تراوح سعر السردين مجمد من 50 إلى 80 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر كيلو الماكريل مجمد من 100 إلى 160 جنيهًا.

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