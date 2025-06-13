الجمعة 13 يونيو 2025
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اقتصاد

سعر السمك اليوم، البلطي الأسواني يرتفع 10 جنيهات لأول مرة وقفزة جديدة في البوري

سعر السمك اليوم في
سعر السمك اليوم في سوق العبور،فيتو

سعر السمك اليوم، سجلت أسعار السمك والجمبري، تباينًا ملحوظًا، وفق آخر تحديث، اليوم الجمعة الموافق 13 يونيو 2025، في سوق العبور للجملة.

أسعار السمك والجمبري اليوم

تستعرض «فيتو»  سعر السمك والجمبري في سوق العبور للجملة اليوم الجمعة الموافق 13 يونيو 2025، في السطور الآتية:

<strong>سعر السمك اليوم في سوق العبور</strong>
سعر السمك اليوم في سوق العبور

سعر السمك اليوم في سوق العبور

  • تراوح سعر كيلو السمك البلطي ممتاز من 82 إلى 86 جنيهًا، بارتفاع  جنيه عن سعره السابق.
  • تراوحت أسعار البلطي متوسط الحجم من 74 إلى 80 جنيهًا للكيلو، بارتفاع 4 جنيهات عن سعره السابق.
  • تراوح سعر بلطي أسواني من 30 إلى 80 جنيهًا للكيلو، بارتفاع  10 جنيهات عن سعره السابق.
  • تراوح سعر قشر بياض من 150 إلى 250 جنيها للكيلو.
  • تراوح سعر بياض أملس بلدي من 1420 إلى 240 جنيها للكيلو.
  • تراوح سعر ثعابين من 100 إلى 550 جنيهًا للكيلو.
<strong>سعر السمك اليوم في سوق العبور</strong>
سعر السمك اليوم في سوق العبور

أسعار السمك

  • تراوح  سعر المكرونة سويسي من 120 إلى 180 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر كيلو المكرونة مجمدة من 30 إلى 60 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو سمك موسى من 220 إلى 340 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو السبيط، من 220 إلى 340 جنيهًا.
<strong>سعر السمك اليوم في سوق العبور</strong>
سعر السمك اليوم في سوق العبور

سعر الأسماك اليوم في سوق العبور

  • تراوح سعر كيلو سمك القرش من 100 إلى 150 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو سمك حدادي من 30 إلى 40 جنيهًا.

سعر كيلو الكابوريا

  • تراوح سعر كيلو الكابوريا من 120 إلى 180 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو المرجان مجمد من 30 إلى 60 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو البربون مجمد من 30 إلى 60 جنيهًا.
<strong>سعر السمك اليوم في سوق العبور</strong>
سعر السمك اليوم في سوق العبور

أسعار السمك اليوم

  • تراوح سعر الجمبري حجم وسط مجمد من 175 جنيهًا إلى 475 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر الجمبري حجم صغير طازج من 200 جنيه إلى 400 جنيه للكيلو، بارتفاع 20 جنيها عن سعره السابق.
  • تراوح سعر البوري حجم كبير من 140 جنيهًا إلى 220 جنيها، بارتفاع 20 جنيها عن سعره السابق.
  • تراوح سعر البوري حجم وسط من 70 جنيها إلى 120 جنيها.
  • تراوح سعر السردين مجمد من 50 إلى 80 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر كيلو الماكريل مجمد من 100 إلى 160 جنيهًا.

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