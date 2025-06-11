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اقتصاد

سعر السمك اليوم، قفزة في البوري بعد انتهاء "عيد اللحمة" وانخفاض كبير بالمكرونة

سعر السمك اليوم في
سعر السمك اليوم في سوق العبور

سعر السمك اليوم، سجلت أسعار السمك والجمبري، تباينًا ملحوظًا، وفق آخر تحديث، اليوم الأربعاء الموافق 11 يونيو 2025، في سوق العبور للجملة.

أسعار السمك والجمبري اليوم

تستعرض «فيتو»  سعر السمك والجمبري في سوق العبور للجملة اليوم الأربعاء الموافق 11 يونيو 2025، في السطور الآتية:

<strong>سعر السمك اليوم في سوق العبور</strong>
سعر السمك اليوم في سوق العبور

سعر السمك اليوم في سوق العبور

  • تراوح سعر كيلو السمك البلطي ممتاز من 68 إلى 80 جنيهًا، بانخفاض 4 جنيهات عن سعره السابق.
  • تراوحت أسعار البلطي متوسط الحجم من 70 إلى 78 جنيهًا للكيلو، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.
  • تراوح سعر بلطي أسواني من 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر قشر بياض من 220 إلى 320 جنيها للكيلو.
  • تراوح سعر بياض أملس بلدي من 120 إلى 220 جنيها للكيلو، بارتفاع 20 جنيها عن سعره السابق.
  • تراوح سعر ثعابين من 100 إلى 550 جنيهًا للكيلو.
<strong>سعر السمك اليوم في سوق العبور</strong>
سعر السمك اليوم في سوق العبور

أسعار السمك

  • تراوح  سعر المكرونة سويسي من 100 إلى 120 جنيهًا للكيلو، بانخفاض 20 جنيها عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو المكرونة مجمدة من 30 إلى 60 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو سمك موسى من 220 إلى 440 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو السبيط، من 220 إلى 440 جنيهًا.
<strong>سعر السمك اليوم في سوق العبور</strong>
سعر السمك اليوم في سوق العبور

سعر الأسماك اليوم في سوق العبور

  • تراوح سعر كيلو سمك القرش من 100 إلى 150 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو سمك حدادي من 30 إلى 40 جنيهًا.

سعر كيلو الكابوريا

  • تراوح سعر كيلو الكابوريا من 40 إلى 180 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو المرجان مجمد من 30 إلى 60 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو البربون مجمد من 30 إلى 60 جنيهًا.
<strong>سعر السمك اليوم في سوق العبور</strong>
سعر السمك اليوم في سوق العبور

أسعار السمك اليوم

  • تراوح سعر الجمبري حجم وسط مجمد من 175 جنيهًا إلى 475 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر الجمبري حجم صغير طازج من 180 جنيهًا إلى 380 جنيها للكيلو، بانخفاض 20 جنيها عن سعره السابق.
  • تراوح سعر البوري حجم كبير من 200 جنيهًا إلى 220 جنيهًا، بارتفاع 50 جنيها عن سعره السابق.
  • تراوح سعر البوري حجم وسط من 65 جنيها إلى 115 جنيها، بارتفاع 5 جنيهات عن سعره السابق.
  • تراوح سعر السردين مجمد من 50 إلى 80 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر كيلو الماكريل مجمد من 100 إلى 160 جنيهًا، بانخفاض 20 جنيها عن سعره السابق.

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