الجمعة 13 يونيو 2025
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محافظ الجيزة: انتهاء مشروعات الخطة الاستثمارية بنسبة 100%

اجتماع محافظ الجيزة
اجتماع محافظ الجيزة

عقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة اجتماعًا موسعًا مع القيادات التنفيذية لمتابعة الموقف النهائي لمشروعات الخطة الاستثمارية على مستوى المحافظة، ونسب الإنجاز المحققة خلال العام المالي الجاري 2024 /2025، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لمعدلات تنفيذ مشروعات التنمية بالمحافظة.

مشروعات الخطة الاستثمارية بمحافظة الجيزة

وخلال الاجتماع استعرض المحافظ معدلات التنفيذ للمشروعات المدرجة ضمن الخطة الاستثمارية، مؤكدًا الانتهاء من تنفيذ كافة الأعمال بنسبة 100%، ما يعكس جدية وفاعلية الأجهزة التنفيذية في تنفيذ التكليفات الحكومية وتحقيق مستهدفات التنمية على أرض الواقع. 

كما ناقش محافظ الجيزة  مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن الإجراءات التحضيرية لطرح مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي القادم ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ ، وذلك لضمان استمرارية الدفع بعجلة التنمية وتحقيق نتائج ملموسة على صعيد تحسين مستوى المرافق والخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف القطاعات.

تعزيز الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة

وناقش المحافظ خلال الاجتماع الجوانب الاقتصادية لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها، مؤكدًا أهمية تعزيز الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، وتعظيم العائد من الاستثمارات الحكومية، بما يتسق مع رؤية الدولة في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطن. 

وفي هذا الإطار أكد المحافظ أن المحافظة تولي اهتمامًا بالغًا بملف المشروعات الاستثمارية باعتباره أحد المحاور الرئيسية لرفع كفاءة البنية التحتية وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية .

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