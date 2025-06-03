مختلف عن كل سنة، سؤال "المواريث" يحير طلاب الثانوية الأزهرية بامتحان الفقه (فيديو)

أبدى عدد من طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية، شعبة العلمي، ارتياحهم لمستوى امتحان مادة الفقه الذي أدوه اليوم، مؤكدين أن الأسئلة جاءت في مجملها مباشرة، وإن لم تخلُ من بعض الجزئيات غير المعتادة أو التي تحتاج إلى تركيز أكبر.

وقال أحد الطلاب من أمام لجنة حلمية الزيتون بالقاهرة: "الامتحان كان كويس الحمد لله، أكيد كان فيه شوية أسئلة غير مباشرة، بس مش كتير، يعني مش من النوع اللي بيدوّخ قوي أو محتاج تقليب بين السطور. عمومًا عدت على خير".

وعن خطتهم للمذاكرة في الفترة المقبلة، أضاف الطالب لـ “فيتو”: "إن شاء الله في العيد هنقعد شوية نرتاح، بس برضو أكيد هنذاكر، لأن لسه المشوار طويل".

آراء طلاب الثانوية الأزهرية بعد امتحان اليوم

طالب آخر رأى أن الامتحان جاء بمستوى جيد لكن احتاج إلى وقت كافٍ: "الحمد لله، الامتحان كان كويس والأسئلة كانت مباشرة، لكن كانت تقيلة شوية وتحتاج وقت في الحل، خصوصًا سؤال المواريث، جاي السنة دي بشكل مختلف عن كل سنة، بدل ما يجيب سؤال مباشر، جاب اختيار من متعدد وفيه تفاصيل كتير. واضح إنهم مركزين على الحتت اللي إحنا بنعديها أو مش بنركز عليها قوي".

فيما قال طالب ثالث: "الأسئلة كانت في مستوى الطالب المتوسط، وفيه شوية أسئلة لفّا شوية، بس الحمد لله قدرنا نحل/ إحنا نزلنا من اللجنة في نص الوقت تقريبًا، وده معناه إن الامتحان كان معقول في المجمل".

وأضاف: "الامتحان محتاج تركيز لأن بعض الأسئلة كانت صياغتها طويلة ومش مباشرة، بس في الآخر الطالب اللي مذاكر وفاهم يقدر يلم الدنيا".

عدد طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية 2025

ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام 173,808 طلاب وطالبات على مستوى الجمهورية، موزعين على 577 لجنة امتحانية.وتستمر امتحانات القسم العلمي حتى يوم الأربعاء الموافق 9 يوليو، بينما تمتد امتحانات القسم الأدبي حتى يوم الخميس الموافق 10 يوليو.

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