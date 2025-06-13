الجمعة 13 يونيو 2025
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خارج الحدود

إيران تهاجم إسرائيل بالصواريخ والمسيرات (فيديو)

الهجوم الإيراني،
الهجوم الإيراني، فيتو

بدأت إيران في شن هجوم على إسرائيل بالصواريخ والطائرات المسيرة.

أعلن التليفزيون الإيراني، اليوم الجمعة، أن  المرشد الإيراني علي خامنئي عين العميد أمير حاتمي قائدا للجيش الإيراني.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أعلن المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي تعيين مجموعة من القادة في مواقع رئيسية في المنظومة العسكرية الإيرانية، بعد الإعلان عن مقتل أسلافهم في هجوم إسرائيلي استهدف إيران فجر اليوم.

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إيران إسرائيل الطائرات المسيرة

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