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رياضة

رغم تراجع مستواه، ميدو يوصي بالتجديد للاعب الزمالك موسمين

الزمالك
الزمالك

 أوصى أحمد حسام ميدو عضو لجنة التخطيط بنادي الزمالك، بضرورة التجديد لنبيل عماد دونجا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالأبيض. 

 

متى ينتهي عقد نبيل عماد دونجا مع الزمالك؟ 

 وينتهي عقد دونجا مع الزمالك بنهاية الموسم المقبل أي يحق له التوقيع لأي ناد في يناير المقبل. 

 

ميدو يوصي بالتجديد لدونجا 

 وقال مصدر في الزمالك إن ميدو أوصى بالتجديد لدونجا لمدة لا تقل عن موسمين بخلاف الموسم المقبل. 

وأشار المصدر إلى أن ميدو يرفض رحيل دونجا، خاصة أنه من الأعمدة الرئيسية في الفريق. 

وختم المصدر حديثه قائلا إن تراجع مستوى دونجا خلال الموسم المنقضي هو أمر طبيعي يحدث للعديد من اللاعبين ولكن فكرة بيعه غير مطروحة أيضا. 

 

غربلة شاملة في ملف أجانب الزمالك وناجٍ وحيد 

ويستعد مجلس إدارة نادي الزمالك لإجراء غربلة شاملة في صفوف لاعبيه الأجانب خلال فترة الانتقالات الصيفية، في خطوة تهدف إلى إعادة بناء الفريق استعدادًا للموسم الجديد. 

 

رحيل محتمل لكل أجانب الزمالك عدا لاعب واحد فقط 

وقال مصدر داخل نادي الزمالك إن كل اللاعبين الأجانب باتوا مهددين بالرحيل، باستثناء لاعب واحد فقط ضمن بقاءه في القلعة البيضاء.

وبحسب المصدر فإن اللاعب المغربي محمود بنتايج هو الوحيد الذي تأكد استمراره مع الفريق، في ظل اقتناع الإدارة ولجنة التخطيط بإمكاناته الفنية العالية. 

 

في المقابل، خرج التونسي حمزة المثلوثي من حسابات النادي نهائيًا عقب انتهاء عقده، حيث تقرر عدم تجديد التعاقد معه. 

حمزة المثلوثي 
حمزة المثلوثي 

بينما لا يزال مستقبل مواطنه سيف الدين الجزيري معلقًا، بانتظار نتائج مفاوضات الزمالك مع مهاجم أجنبي جديد. 

أما المغربي صلاح مصدق، فيعد الأقرب للاستمرار، لكن خيار إعارته يبقى مطروحا على الطاولة، خاصة إذا ما تعاقد النادي مع أكثر من عنصر أجنبي في الخط الأمامي.

وفي ما يخص التونسي الشاب أحمد الجفالي، فإن موقفه لا يزال قيد التقييم، حيث سيتم حسم مستقبله بعد الاطلاع على التقرير الطبي لحالته، إلى جانب رؤية المدير الرياضي المنتظر جون إدوارد. 

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وتتجه الأنظار حاليًا إلى الجلسة المرتقبة بين لجنة التخطيط والمدير الرياضي لحسم مصير الأجانب بشكل نهائي في ظل توجه النادي لتقليص عدد المحترفين تمهيدًا لبناء فريق أكثر تنافسية.

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