الجمعة 13 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

جمال حمزة: جماهير الزمالك "كلمة السر" في الفوز بكأس مصر

الزمالك، فيتو
الزمالك، فيتو

 أكد جمال حمزة، نجم نادي الزمالك، أن الفريق واجه صعوبات كثيرة خلال الفترة الماضية، ولكن في النهاية نجح في التتويج ببطولة كأس مصر.

وقال حمزة في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد صبري، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "نادي الزمالك كبير بجماهيره وكنت واثق في الفوز بكأس مصر بسبب تواجد الجماهير يوم وقفة عرفات وهم كانوا كلمة السر في الفوز باللقب".

وأضاف: "مباراة بيراميدز كانت صعبة للغاية ويمتلكون لاعبين على أعلى مستوى في كل المراكز والزمالك كان يُعاني من غيابات عديدة والجهاز الفني بقيادة أيمن الرمادي تولى المهمة الفنية في وقت صعب للغاية".

 

وأوضح: "فريق الزمالك يحتاج إلى جناح أيمن وأيسر ورأس حربة لأن الجانب الهجومي كان به مشكلة في الموسم الماضي".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جمال حمزة الزمالك كأس مصر نادي الزمالك بيراميدز أيمن الرمادي

مواد متعلقة

بعد أزمته، أول قرار رسمي من الزمالك ضد أحمد حمدي

الزمالك يعاقب أحمد حمدي بغرامة ضخمة في أزمة المنشورات

الزمالك ينتظر رد أسامة فيصل على عرض ضمه للقلعة البيضاء

الرمادي يرد على شائعات تقديمه تقريرا بشأن الراحلين عن الزمالك

الأكثر قراءة

برقم الجلوس، رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بجميع محافظات مصر

حكومة الدبيبة ترفض نقل منظمي قافلة الصمود بحرا في حال تعذر عبورهم من مصر

مصر رفضت عبور قافلة الصمود منذ 10 أيام، وخالد يوسف يكشف دور كمال أبو عيطة في الاتصالات

بالاسم ورقم الجلوس، رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بالقاهرة والجيزة

مفاجآت بالجملة.. غربلة شاملة في ملف أجانب الزمالك وناجٍ وحيد

أحمد السقا: مفيش قرار ندمت عليه وطموحي حاليا الستر وحسن الختام (فيديو)

حريق يلتهم مركزا للأطفال حديثي الولادة بمحافظة المنيا (صور)

سيراميكا كلوباترا يلتقي الأهلي في نصف نهائي السوبر المصري

خدمات

المزيد

أسعار لفات الألومنيوم 6 مم تسجل 155.5 ألف جنيه

تعرف على سعر السكر فى السوبر ماركت

أسعار الأرز في السوق المحلية اليوم الخميس 12 يونيو 2025

أسعار النحاس اليوم الخميس 12 يونيو 2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

السجل الذهبي لأبطال كأس العالم للأندية قبل نسخة 2025 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عالم أزهري: الحج الذي لا يُغيّر أخلاق صاحبه غير مقبول

آل البيت النبوي في مصر، السيدة فاطمة بنت الإمام الحسين أُمُّ اليتامى والمساكين

تفسير رؤية راعي الغنم في المنام وعلاقتها بالخلاف مع مدير العمل

المزيد
الجريدة الرسمية